Число смертельных случаев из-за лихорадки денге в Бангладеш превысило 200

По статистике Главного управления службы здравоохранения страны, с января зарегистрированы 37 688 заболевших

ПЕКИН, 26 июля. /ТАСС/. Число умерших из-за лихорадки денге в Бангладеш с начала года достигло 201. Такие данные Главного управления службы здравоохранения страны приводит агентство Xinhua.

По статистике ведомства, с января в Бангладеш зарегистрированы 37 688 заболевших, количество выздоровевших составило 29 560. Местные эксперты в области здравоохранения утверждают, что лихорадка уже достигла уровня эпидемии, хотя правительство официально это не подтверждает. Специалисты предупреждают, что ситуация с заболеваемостью может ухудшиться.

Распространению инфекции способствуют продолжающиеся в Бангладеш муссонные дожди. Власти республики усилили меры по контролю за размножением комаров и активизировали борьбу с их личинками.

В 2022 году в Бангладеш из-за денге умер 281 человек. Всего вирусом были инфицированы 62 423 жителя.

Лихорадка денге преобладает в странах с тропическим и субтропическим климатом. Переносчиками вируса являются самки комаров. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что в последние годы денге стала быстро распространяющейся инфекцией во всех регионах ВОЗ. Число случаев заражения оценивается на уровне 100-400 млн ежегодно. По данным ВОЗ, более 80% случаев, как правило, протекает легко или бессимптомно. Но вирус может вызывать острое гриппоподобное заболевание, которое способно развиваться в потенциально смертельное осложнение.