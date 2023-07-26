В Австралии погибло более 50 черных дельфинов

Эксперты и волонтеры на пляже Чейнс-Бич пытаются спасти еще 46 особей

СИДНЕЙ, 26 июля. /ТАСС/. Более 50 черных дельфинов (гринд) погибли после того, как их выбросило на пляж на юге штата Западная Австралия. Об этом сообщили власти штата.

"К сожалению, 51 дельфину не удалось выжить", - говорится в заявлении департамента охраны природы и сохранения биоразнообразия штата.

Эксперты и волонтеры разбили лагерь на пляже Чейнс-Бич и пытаются спасти еще 46 особей.

В водах вокруг Австралии и Новой Зеландии обитают крупные стаи черных дельфинов. Их выбрасывание на побережья двух стран происходит периодически.

Черные дельфины могут достигать до 8 м в длину и весить около 800 кг. Гринды встречаются во всех морях, кроме полярных, но их редко можно увидеть у побережья.

В 1920-х годах на пляже Чейнс-Бич был организован китобойный промысел. Китобойная компания просуществовала там до 80-х годов, сейчас на ее месте находится туристический парк.