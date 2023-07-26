Король Испании отметил уникальность артефактов Галереи Королевской коллекции в Мадриде

Филипп VI вместе с королевой-консортом Летисией осмотрели первую выставку, посвященную истории ретро-автомобилей и экипажей

МАДРИД, 26 июля. /ТАСС/. Король Испании Филипп VI выступил с речью на торжественной церемонии открытия Галереи Королевской коллекции в Мадриде. Об этом сообщается на официальном сайте Дома его величества короля.

Монарх отметил уникальность вещей, экспонированных в галерее, и их значимость для истории и культуры страны. "Галерея Королевской коллекции - это главный инструмент сохранения, управления и распространения исторического и художественного наследия короны. В ней демонстрируются история Испании и наследие монархии", - подчеркнул король.

После Филипп VI вместе с королевой-консортом Летисией осмотрели первую выставку, посвященную истории ретро-автомобилей и экипажей.

В залах галереи выставлено около 650 произведений искусства, в числе которых картины кисти Эль Греко (1541-1614), Гойи (1746-1828), Веласкеса (1599-1660) и Караваджо (1571-1610). Также в галерее расположен археологический зал, в котором экспонирована часть старой арабской стены, построенной в Мадриде в IX веке. Всего в собрании галереи - более 170 тыс. различных экспонатов.

Подготовка к торжественному открытию заняла целых 20 лет. В числе причин, затянувших открытие галереи на столь долгий срок, называются пандемия и долгая реставрация кладки арабской стены.

Галерея Королевской коллекции открылась в Мадриде еще 29 июня, но официальная церемония открытия состоялась 25 июля. Такая дата была выбрана из-за того, что всеобщие выборы в парламент были перенесены на 23 июля.