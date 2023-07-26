Родителям подростков, катавшихся по Москве на самокате с диваном, грозит 500 рублей штрафа

В отношении родителей составлены административные материалы

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности родителей подростков, которые катались по Москве на электросамокате с диваном. Об этом ТАСС сообщили в столичной Гоставтоинспекции.

"В отношении родителей детей составлены административные материалы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних)", - сказали в ГИБДД.

По данным ведомства, сотрудники дорожно-патрульной службы обнаружили в интернете видеоролик, на котором двое неизвестных, управляя прокатным электросамокатом, двигались по улице Ладожской, при этом на самокат был установлен диван. Нарушители задержаны, ими оказались подростки в возрасте 14 и 15 лет. "На место задержания были вызваны их родители, после чего всех доставили в ОМВД России по Басманному району Москвы", - добавили в ГИБДД. Родителям подростков грозит штраф до 500 рублей.