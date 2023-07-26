В четырех районах Челябинска может измениться цвет воды с 28 по 31 июля

Изменение цвета воды происходит из-за увеличения скорости потока в оставшихся в работе металлических водоводах

ЧЕЛЯБИНСК, 26 июля. /ТАСС/. Жителям четырех районов Челябинска с 28 по 31 июля городские власти рекомендовали не использовать для питья и приготовления пищи воду из водопровода, если она поменяет цвет. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе городской администрации.

"На этой неделе запланировано отключение магистральных водоводов для установки задвижек и ультрафиолетовых ламп. Цвет воды может меняться в период с 28 по 31 июля на территории четырех районов: Центрального, Советского, Тракторозаводского и Ленинского. Отмечу, что далеко не все потребители могут увидеть в своем кране измененную воду, но если это произойдет, то употреблять в пищу мы ее не рекомендуем", - цитирует пресс-служба заместителя главы города Александра Астахова.

В пресс-службе пояснили, что изменение цвета воды происходит из-за увеличения скорости потока в оставшихся в работе металлических водоводах. Это временное явление и, в зависимости от протяженности магистрали, оно не длится больше одних или трех суток.

Челябинск - крупный промышленный город, деловой, научный и культурный центр Челябинской области. Население - 1,192 млн человек.