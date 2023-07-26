Большинство зарегистрированных медизделий с ИИ относятся к программам для анализа снимков

В основном это программные продукты, которые работают с медицинскими изображениями - компьютерной томографией, маммографией и другими

УФА, 26 июля. /ТАСС/. Медицинские изделия с искусственным интеллектом (ИИ), зарегистрированные Росздравнадзором, в основном относятся к программным продуктам. Они используются для анализа медицинских снимков, формирования диагноза и выявления факторов риска, сообщил ТАСС заместитель министра здравоохранения РФ Павел Пугачев.

"В основном это программные продукты, которые работают с медицинскими изображениями - компьютерной томографией, маммографией и другими. Кроме того, есть программные продукты, которые анализируют историю болезней пациента, выявляют факторы риска или по ключевым симптомам формируют рекомендуемый диагноз", - сказал Пугачев.

Он добавил, что в настоящее время Росздравнадзором зарегистрировано 22 медицинских изделия с искусственным интеллектом, инициатива реализуется по поручению президента РФ в рамках проекта "Создание единого цифрового контура". По этой программе регионам предоставляется финансирование.

"В этом году не менее одного такого медизделия должны закупить для централизованных систем регионов, в следующем году - не менее трех. На сегодняшний день в реальную практику многими регионами такие системы внедряются и показывают свою эффективность", - отметил заместитель министра.

Ранее со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко сообщалось, что 32 региона заключили контракты на приобретение таких изделий, им предоставлено 500 млн рублей.