Сотрудники таможни Внуково обнаружили в нижнем белье гражданина Узбекистана 62 бриллианта

В ФТС сообщили, что рыночная стоимость драгоценных камней составила свыше 5 млн рублей

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Сотрудники таможни аэропорта Внуково нашли у прилетевшего из ОАЭ 39-летнего гражданина Узбекистана 62 бриллианта, которые тот пытался провезти в нижнем белье. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы России (ФТС).

"Внуковские таможенники обнаружили россыпь бриллиантов в нижнем белье гражданина Узбекистана, прилетевшего из ОАЭ. На предложение добровольно выдать сокрытые от контроля товары мужчина ответил, что таковых не имеет. Однако в результате личного досмотра гражданина таможенник обнаружил в его нижнем белье тайник с россыпью прозрачных камней и 62 крупными камнями прозрачного и голубого цвета. Рыночная стоимость более 60 драгоценных камней составила свыше 5 млн рублей", - говорится в распространенном сообщении.

Кроме того, таможенный досмотр показал, что внутри чемодана пассажира находятся 13 коробок с различной продукцией Apple, Samsung и Sony, а также 40 сертификатов на драгоценные камни, подтверждающие их происхождение и качественные характеристики.

После досмотра мужчина объяснил, что является сотрудником одной из крупных авиакомпаний ОАЭ и прилетел в Москву навестить родственников. Он заявил, что с таможенными правилами знаком частично, а стоимость товаров, которые вез в подарок, по его мнению, не превышала $17 тыс.

Мужчине грозит до семи лет тюрьмы за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов. По решению суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.