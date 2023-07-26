В Москве планируют создать общие стандарты для цифровых систем в умных домах к 2025 году

До 2030 года планируется разработать более 70 документов

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Ряд документов, определяющих нормативы для цифровых систем и оборудования в умных домах, разработают в ближайшие годы. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики (ДГП) Москвы Сергей Левкин.

"Для обеспечения создания современных высокотехнологичных решений и цифровых сервисов и услуг в сфере цифровизации домов, зданий и сооружений понадобится разработка целого блока нормативной технической документации. <...> До 2030 года планируется разработать более 70 документов", - сказал Левкин, чьи слова приводит пресс-служба департамента.

Он уточнил, что до 2025 года планируется разработать общие стандарты, определяющие термины и положения по реализации цифровых систем в многоквартирных домах, а следом за ними - детальные требования к цифровым платформам, цифровым зданиям, их инженерному обеспечению, к элементам интеллектуальных систем и устройствам. Глава департамента считает, что необходимость такой работы диктует активный переход к цифровой экономике, которая требует качественного изменения организационных и технологических подходов при реализации поставленных задач.

Как отметили в пресс-службе ведомства, сотрудники ДГП приняли участие в заседании рабочей группы "Умный многоквартирный дом", созданной Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Участники встречи обсудили различные предложения и рекомендации по вопросам формирования стандартов в рамках реализации одноименного проекта по внедрению "умных" технологий в многоквартирные дома, в том числе базовый набор таких устройств и оборудования.