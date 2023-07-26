Востребованность фирменных экспрессов ЦППК выросла на 15% в I полугодии

Самыми популярными за полгода стали фирменные экспрессы ЦППК из Москвы в Калугу, рязанские экспрессы и Горьковское направление из Москвы в Орехово-Зуево и Владимир

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Фирменными экспрессами Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) за первые шесть месяцев текущего года воспользовались более 3,3 млн человек, что на 15% больше числа их пассажиров за аналогичный период 2022 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ЦППК.

"В первом полугодии пассажиры пользовались фирменными экспрессами компании чаще, чем за аналогичный период 2022-го - пригородным поездам с гарантированным предоставлением мест отдали предпочтение более 3,3 млн пассажиров. Самыми популярными за полгода стали фирменные экспрессы ЦППК из Москвы в Калугу, их пассажиропоток превысил 883 тыс. человек. На втором месте рязанские экспрессы, в которых проехали более 845 тыс. человек. Тройку лидеров по пасспотоку в поездах повышенной комфортности замыкает Горьковское направление из Москвы в Орехово-Зуево и Владимир - 673 млн поездок", - говорится в сообщении.

Как отметили в компании, фирменные экспрессы позволяют добираться до места назначения быстрее и комфортнее. В них установлены удобные кресла, работают климатические системы, пассажирам предлагают еду и напитки. В пути можно прослушать аудиогиды о различных городах в специальном разделе собственного туристического портала ЦППК.

"Фирменные экспрессы курсируют по межобластным маршрутам и соединяют Москву с Тулой, Калугой, Рязанью, Владимиром, Александровом и Ржевом. Также они выполняют рейсы в два крупных подмосковных города - Дубну и Орехово-Зуево. Узнать фирменные экспрессы легко - вагоны поездов, находящихся в собственности компании, обозначены соответствующей надписью. Рейсы также особым образом отображаются на табло на станциях и в электронном расписании ЦППК", - добавили в пресс-службе.

Проездные документы на фирменные экспрессы доступны онлайн на официальном сайте компании и в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК". Продажи открываются за 10 дней до поездки. Электронные билеты перестают продаваться за 10 минут до отправления, а в билетных кассах - за 2 минуты.