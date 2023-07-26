Главы более 30 дипмиссий посетили торжества на подворье Антиохийской православной церкви

Богослужение возглавил глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Антоний

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Главы более 30 дипломатических миссий, в том числе США и ЕС, посетили в среду церковные торжества на подворье Антиохийской православной церкви в Москве, богослужение возглавил глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) РПЦ митрополит Антоний. Об этом сообщается на сайте ОВЦС Московского патриархата (ОВЦС).

"По завершении литургии молебен святому Архангелу Гавриилу был совершен под открытым небом во дворе храма. На молебне присутствовали главы дипломатических миссий Франции, Европейского Союза, Ватикана, США, Канады, Болгарии, Бельгии, Австралии Великобритании, Ливана, Сирии, Швейцарии, Нидерландов, Греции, Черногории, Италии, Португалии, Бразилии, Колумбии, Аргентины, Испании, Новой Зеландии, Албании, Катара, Ганы, Иордании, Йемена, Омана, Ирака, Лиги арабских государств, Таиланда, Палестины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди присутствовавших также были посол РФ в Ливане Александр Рудаков, председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин, заместитель председателя Императорского православного палестинского общества Елена Агапова, исполнительный директор Фонда поддержки христианской культуры и наследия Егор Скопенко и бывший замминистра иностранных дел Виктор Калюжный.