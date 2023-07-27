27 июля, 04:48

В Полтаве демонтировали памятники Пушкину и генералу Ватутину

Исполнительный комитет Полтавского городского совета принял решение не дожидаться официальных бумаг и убрать памятники русским и советским деятелям

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Памятники русскому поэту Александру Пушкину и Герою Советского Союза генералу армии Николаю Ватутину демонтировали в Полтаве на востоке Украины. Об этом сообщило украинское издание "Общественное. Новости".

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Монументы сняли с постаментов работники коммунальных служб. Издание в Telegram-канале опубликовало фотографии, на которых памятники Ватутину и Пушкину уложены на платформу грузового автомобиля.

24 июля исполнительный комитет Полтавского городского совета принял решение не дожидаться официальных бумаг и демонтировать памятники русским и советским деятелям, в том числе Пушкину, Ватутину и генерал-лейтенанту Алексею Зыгину, погибшему в 1943 году при освобождении Полтавской области от немецко-фашистских захватчиков.

За демонтаж памятников русским и советским деятелям Полтавский горсовет проголосовал еще 7 апреля текущего года. 1 мая власти области направили обращение в Минкультуры о снятии с учета 164 советских памятников для их сноса в рамках закона о так называемой декоммунизации. В начале лета экспертная комиссия министерства культуры и информационной политики рассмотрела обращение Полтавы и удалила соответствующие монументы из Государственного реестра недвижимых памятников Украины. Однако до сих пор горсовет не получил письменного разрешения на выполнение работ по демонтажу.

Борьбу с советскими и российскими памятниками на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В прошлом году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. По информации министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко, тогда, в частности, было снесено 28 памятников Пушкину, 9 памятников Максиму Горькому, порядка 20 памятников и памятных знаков советским воинам-освободителям, были изменены названия порядка 7 650 топонимов, связанных с Россией. 

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