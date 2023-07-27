В Китае возложили венки к захоронениям погибших в Корейской войне советских воинов

В Корейской войне 1950-1953 годов погибли 315 советских военнослужащих, из них 244 похоронены на воинском кладбище в Люйшунькоу

ПЕКИН, 27 июля. /ТАСС/. Возложение венков и цветов к захоронениям советских военнослужащих, погибших в Корейской войне (1950-1953), состоялось на советском воинском кладбище в районе Люйшунькоу города Далянь северо-восточной провинции Ляонин (бывший Порт-Артур). Памятное мероприятие приурочено к 70-летию со дня окончания Корейской войны - одного из крупнейших вооруженных конфликтов периода холодной войны.

"В разгоревшемся конфликте Южную Корею поддерживали США, Великобритания и несколько других стран. Помощь братскому народу Северной Кореи оказывали китайские народные добровольцы, а также советские летчики и воины ПВО", - сообщил ТАСС советник посольства РФ в Китае Андрей Кисенко.

Он напомнил, что тогда ни у КНДР, ни у КНР не было новейших реактивных самолетов, опытных летных кадров. СССР направил в Китай свою технику и лучших специалистов для планирования и подготовки боевых операций на корейском фронте. Для участия в Корейской войне советские летчики отбирались из числа добровольцев.

"Советские летчики и воины ПВО внесли огромный вклад в дело освобождения северокорейского народа, отдав все силы и энергию, а нередко и жизнь общему делу победы", - констатировал Кисенко. За время своего участия в Корейской войне (с ноября 1950 года по июль 1953 года) летчики 64-го истребительного авиакорпуса совершили около 64 тыс. боевых вылетов и провели более 1 800 воздушных боев. Всего было сбито 1 259 самолетов противника, из них 1 106 самолетов - авиацией, 153 самолета - зенитными подразделениями.

Погибли 315 советских военнослужащих, в том числе более 100 летчиков. 244 из них похоронены на воинском кладбище в Люйшунькоу.