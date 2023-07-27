В Австралии усыпили 40 вновь выбросившихся на берег дельфинов

Ученые в настоящее время пытаются понять причины поведения млекопитающих

СИДНЕЙ, 27 июля. /ТАСС/. Австралийским рейнджерам и ученым пришлось усыпить не менее 40 дельфинов из 46 спасенных после того, как стая из 97 морских млекопитающих выбросилась на берег на западе континента во вторник, 25 июля. Об этом сообщает радиостанция ABC.

По ее данным, не менее 40 черных дельфинов вновь выбросились на берег после того, как их вернули в океан, сотрудникам Департамента охраны природы и сохранения биоразнообразия штата Западная Австралия пришлось усыпить их. Этих животных рейнджерам и добровольцам удалось спасти днем ранее, тогда как 51 дельфин из стаи, выбросившейся на берег Чейнс-бич (расположенного в 470 км к югу от Перта), погиб сразу.

Власти Австралии отметили, что во время инцидента с гибелью 91 дельфина ученым впервые удалось получить записи поведения морских животных непосредственно перед тем, как они выбросились на берег. По словам морского биолога Ванессы Пиротты поведение стаи, снятой беспилотником перед инцидентом, может дать ответ на эту давнюю загадку. "Наблюдать с высоты за стаей перед тем, как она выбросилась на мель, - это невероятно, и мы используем эти кадры для того, чтобы попытаться понять, зачем <...> они это делают. Пока у нас есть только теории, основная среди которых - акустическое загрязнение океана, вероятно что-то издает звук, беспокоящий животных", - сказала она в эфире радиостанции.

Министр окружающей среды штата Западная Австралия Рис Уитби также отметил важность собранной в ходе происшествия информации. "Это очень трагично, но, возможно, полученные здесь данные помогут найти что-то важное. Узнать о поведении дельфинов то, что было неизвестно прежде", - сказал он, отметив, что благодаря полученным беспилотником кадрам ученым удастся прогнозировать действия дельфинов.

Черные дельфины, или гринды, могут достигать до 8 метров в длину и весить около 800 кг. Гринды встречаются во всех морях, кроме полярных, их редко можно увидеть у побережья. В 1920-х годах в районе Чейнс-бич был организован китобойный промысел. Китобойная компания там просуществовала до 80-х годов, сейчас на ее месте находится туристический парк.