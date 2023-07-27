Руководители ТАСС провели встречу с коллегами из Ганы в Петербурге

Руководитель Информационного агентства Ганы Альберт Кофи Овусу выразил надежду, что в обозримом будущем удастся выстроить действительно партнерские отношения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов и первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман провели в Санкт-Петербурге переговоры в формате делового завтрака с гендиректором Информационного агентства Ганы Альбертом Кофи Овусу, передает корреспондент ТАСС.

Перед началом сессий медиафорума Россия - Африка на площадках "Экспофорума" медиаменеджеры ТАСС обсудили с партнерами из Африки некоторые перспективные направления для сотрудничества.

Руководитель Информационного агентства Ганы выразил надежду, что в обозримом будущем удастся выстроить действительно партнерские отношения между агентствами. "И возможно, у нас будет возможность провести обмен опытом, обмен нашими делегациями, чтобы обучить совместно журналистов высокому уровню работы", - добавил он.

Гендиректор ТАСС с готовностью встретил эту инициативу. "Конечно. Вы можете выбрать самых оперативных ваших сотрудников и тех, кто управляет редакциями, отправить их к нам уже сегодня, чтобы мы показали, как работаем мы, а вы рассказали нам, как организуете работу вы", - отметил Кондрашов.

Второй медиафорум предусмотрен программой второго саммита Россия - Африка, который проходит в Санкт-Петербурге 27-28 июля. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс.