В центре Москвы ограничат движение транспорта для проведения праздника Ильин день

Движение будет закрыто с 7:00 до 13:00 на улице Ильинка и в проезде от улицы Ильинки до улицы Варварки, с 7:00 до 16:00 - на площади Васильевский Спуск

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Движение для транспорта временно закроют на нескольких улицах в центре Москвы 2 августа в связи с проведением праздника Ильин день. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

"2 августа в связи с проведением праздника Ильин день будет временно закрыто движение для транспорта на нескольких улицах в центре. Движение будет закрыто с 7:00 до 13:00 на улице Ильинка и в проезде от улицы Ильинки до улицы Варварки, с 7:00 до 16:00 - на площади Васильевский Спуск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 2 августа с 00:01 до окончания мероприятия временно будет недоступна парковка на улице Ильинки от Новой площади до Красной площади.