Число судебных исков из-за проблем климата выросло в мире более чем в два раза за пять лет

Большинство исков поданы в США

ПРЕТОРИЯ, 27 июля. /ТАСС/. Число судебных разбирательств, связанных с изменением климата, увеличилось в мире с 2017 года более чем в два раза. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (United Nations Environment Programme, ЮНЕП).

"Люди все чаще обращаются в суды, чтобы бороться с климатическим кризисом, призывая правительства и частный сектор к ответственности [за изменения климата]", - отметила глава ЮНЕП Ингер Андерсен. Если в 2017 году было подано всего 884 иска, связанных с климатическими изменениями, то в 2022 году их число выросло до 2 180.

Большинство исков поданы в США, на развивающиеся страны приходится только 17% таких дел.

Главными темами исков являются нарушения прав человека, несоблюдение законодательства по защите климата, нанесение ущерба окружающей среде крупными корпорациями, а также требования сохранять ископаемые в недрах земли и публиковать достоверную информацию об экологических инициативах.

Документ ЮНЕП опубликован в преддверии первой годовщины принятия резолюции Генеральной Ассамблеей ООН, согласно которой доступ к чистой и здоровой окружающей среде был признан универсальным правом человека.