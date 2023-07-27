На портале "Школа.Москва" в преддверии урбанфорума появился тест на знание метанавыков

Новый тест помогает разобраться, что представляют собой метанавыки человека будущего, и узнать, какие качества и умения будут востребованы

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Онлайн-тест на знание метанавыков, которые станут одной из главных тем площадки Московского урбанистического форума в Гостином дворе, опубликовали на портале "Школа.Москва". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"В преддверии открытия Московского урбанистического форума 2023 в Гостином дворе, который стартует 1 августа, на медиаплатформе московского образования "Школа.Москва" опубликован онлайн-тест "Что такое метанавыки?". Именно метанавыки профессионала будущего станут ключевой темой, вокруг которой будет выстроено пространство московского образования и карьеры на одной из площадок форума. Что такое метанавыки и почему их важно развивать уже сегодня? Чем коммуникативность отличается от общительности, а креативность - от творчества? Ответив на восемь вопросов онлайн-теста, пользователи портала "Школа.Москва" узнают о ключевых навыках современного человека", - рассказали в пресс-службе.

Проверить наличие этих навыков у себя и развить их, а также получить рекомендации экспертов, жители Москвы смогут на площадке урбанфорума. "Важно развивать метанавыки с самого раннего детства, со школьной скамьи уже сейчас. Новый тест на портале "Школа.Москва" помогает детям и взрослым погрузиться в тему, разобраться, что представляют собой метанавыки человека будущего, узнать, какие личностные качества и умения будут востребованы", - отметила руководитель PR-службы департамента образования и науки Наталья Цымбаленко.

В департаменте отметили, что посетители Московского урбанфорума в Гостином дворе смогут познакомиться с семью основными метанавыками человека будущего. Это критическое мышление, эмоциональный интеллект, коммуникативность, адаптивность, креативность, цифровая и функциональная грамотность. "Центральным объектом площадки образования станет уникальное интерактивное дерево. Его корни и ствол символизируют фундаментальные навыки и знания, полученные в школах, колледжах или вузах. Вокруг него разместятся инсталляции с тестами-заданиями. Каждый тест посвящен одному из семи метанавыков", - добавили в пресс-службе.

XII Московский урбанистический форум пройдет с 1 августа по 10 сентября 2023 года на нескольких площадках столицы: в парке "Зарядье", олимпийском комплексе "Лужники", в Центральном выставочном зале "Манеж" и Гостином Дворе.