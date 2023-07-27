Аэропорт Пулково принял первый пассажирский рейс из Алжира

Он станет регулярным

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Петербургский аэропорт Пулково принял первый рейс авиакомпании Air Algerie из Алжира, сообщили журналистам в пресс-службе управляющей компании аэропорта "Воздушные ворота северной столицы".

"Открытие нового направления - Алжир - знаковое событие для нашего аэропорта. Это первый в истории Пулково регулярный рейс в страну Африканского континента. Авиакомпания Air Algerie предлагает новые возможности для пассажиров Пулково. Уверены, что направление будет востребовано для туризма и дальнейших стыковочных полетов по популярным международным направлениям", - отметила директор по авиационной коммерции компании "Воздушные Ворота Северной Столицы" Асият Халваши.

С сегодняшнего дня перевозчик будет выполнять прямые рейсы в Алжир три раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям - на воздушных судах Boeing 737-800.

Основанная в 1947 году Air Alg rie является национальным перевозчиком Алжира. Базовый аэропорт авиакомпании находится в Алжире.