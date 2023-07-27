Движение по старейшему участку ЕКАД открыли после реконструкции

На проведение работ выделили 5,3 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Движение по старейшему участку Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги, который соединяет Челябинский и Тюменский тракты, открыли после реконструкции по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Дорожники 27 июля открыли движение по старейшему участку Екатеринбургской кольцевой автодороги, реконструированному благодаря тому, что губернатор Евгений Куйвашев добился федерального финансирования работ в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", - говорится в сообщении.

Замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Денис Чегаев добавил, что общая стоимость реконструкции дороги составила 5,3 млрд рублей, из них 4,3 млрд - федеральное софинансирование. "По сути этот участок связывает в единую транспортную схему большинство логистических центров, находящихся в границах Екатеринбургской городской агломерации", - сказал он.

Участок кольцевой дороги протяженностью 9,9 км соединяет Челябинский и Тюменский тракты, а также Кольцовскую дорогу. Его построили в 1990-е годы, он не справлялся с многократно возросшим трафиком. При проведении реконструкции специалисты расширили дорогу до четырех полос с разделением встречных потоков транспорта, добавили в департаменте.

ЕКАД строился с 1994 года. Завершить проект удалось летом 2022 года. Она объединила в единый транспортный каркас дороги Пермь - Екатеринбург, подъезд к Екатеринбургу от автодороги "Урал", Екатеринбург - Шадринск - Курган и Екатеринбург - Тюмень.