ГП поручила прокурорам жестко реагировать на нарушения прав мобилизованных и их семей

С начала 2023 года прокурорам поступило 86,5 тыс. обращений, связанных с обеспечением прав мобилизованных, военнослужащих и их семей

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России поручила прокурорам жестко, вплоть до инициирования уголовных дел, реагировать на нарушения прав мобилизованных и членов их семей. Как сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства, это требование прозвучало на прошедшем под председательством генпрокурора РФ Игоря Краснова совещании по подведению итогов работы в первом полугодии.

С начала года прокурорам поступило 86,5 тыс. обращений, связанных с обеспечением прав мобилизованных, военнослужащих и их семей. "В этой связи прокурорам поручено реагировать на такие нарушения принципиально и жестко, вплоть до постановки вопроса об уголовной ответственности", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

Кроме того, в условиях проведения специальной военной операции актуальны вопросы обеспечения трудовых прав граждан на оборонных предприятиях, подчеркнули в Генпрокуратуре, потребовав усиления надзора в вопросах социального, бытового и транспортного обслуживания работников оборонной отрасли. "Особое значение имеют вопросы надзора в сфере оборонно-промышленного комплекса. Прокурорами пресечено более 42 тыс. нарушений законов, в суды направлено 2 тыс. исков о возмещении ущерба государству на сумму свыше 6 млрд рублей", - сообщили в надзорном ведомстве.