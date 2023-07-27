27 июля, 12:36

Генпрокуратура отметила продолжающийся рост числа жалоб на действия коллекторов

За прошлый год по сравнению с 2021 годом их количество увеличилось на 20%, превысив 40 тыс., сообщили в ведомстве

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России отмечает продолжающийся рост числа жалоб граждан на действия коллекторов. Как сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства, к такому выводу пришли на прошедшем под председательством генпрокурора РФ Игоря Краснова совещании в Генпрокуратуре по подведению итогов работы в первом полугодии.

"Отдельно отмечен ежегодный рост обращений граждан о неправомерных действиях коллекторов. За прошлый год по сравнению с 2021 годом их количество увеличилось на 20%, превысив 40 тыс.", - сообщили в Генпрокуратуре.

В этой связи прокурорам поручено усилить надзор за судебными приставами, в том числе в части осуществления ими контроля за действиями коллекторов. 

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