Краснов призвал прокуроров решать проблемы в регионах, не дожидаясь отмашки из Москвы

По словам генпрокурора, за первое полугодие сотрудники ведомства пресекли около 3 млн нарушений в сфере исполнения законов и соблюдения прав и свобод граждан

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Генпрокурор России Игорь Краснов призвал прокуроров реагировать на возникающие проблемы в регионах, требующие прокурорского вмешательства, не дожидаясь отмашки из Москвы. Об этом он заявил на прошедшем в Генпрокуратуре совещании по подведению итогов работы в первом полугодии.

Открывая совещание, он напомнил, что задачи перед прокурорами были поставлены на прошедшей в марте коллегии Генпрокуратуры с участием президента России, и основные оценки, установки и приоритеты не изменились.

"Вместе с тем, по сути, ежедневно происходят события, реагирование на которые входит в прямую обязанность прокуроров. Решение многих вновь возникающих проблем требует предельной концентрации и принятия оперативных решений, не дожидаясь отмашки из Москвы", - процитировали Краснова в пресс-службе Генпрокуратуры.

Уязвимые категории граждан и ЖКХ

За первое полугодие прокуроры пресекли около 3 млн нарушений в сфере исполнения законов и соблюдения прав и свобод граждан. Так, суды удовлетворили почти 6 тыс. исков прокуроров, поданных в защиту инвалидов и пенсионеров. Пресечено 550 тыс. нарушений законов в отношении несовершеннолетних, многодетных и неполных семей, половина нарушений касалась сферы охраны жизни и здоровья, защиты материнства и детства (289 тыс.), четверть - в сфере образования (130 тыс.). В ходе проверок сферы ЖКХ из тарифов ресурсоснабжающих организаций исключены расходы на 5 млрд рублей на 2023 год и уменьшены тарифные показатели на 4 млрд рублей на будущие периоды.

Выявлено 190 тыс. нарушений в экологической сфере, за которые по материалам прокуроров возбуждено 964 уголовных дела. В сфере нацпроектов вскрыты факты несвоевременного доведения бюджетных средств до получателей, их неэффективного расходования, хищений и других должностных преступлений. По материалам прокуроров возбуждено 401 уголовное дело, виновным в нарушении сроков исполнения работ назначены административные штрафы на 961 млн рублей.

Защита от экстремизма и выборы

Важнейшей задачей прокуроров остается нейтрализация угроз конституционному строю, государственной и общественной безопасности, противодействие экстремизму и терроризму. Объектами особого внимания были иностранные и международные организации, подконтрольные правительственным структурам недружественных государств. Ряд из них для достижения своих деструктивных целей использовали российские некоммерческие организации, а также лиц, признанных иностранными агентами.

Кроме того, важной задачей станет надзорное сопровождение прокурорами выборов 10 сентября, когда в 26 регионах будут избирать губернаторов, в 20 - депутатов законодательных собраний, и повсеместно пройдут муниципальные выборы. Впервые пройдут выборы депутатов парламентов и муниципальных образований в новых субъектах РФ.

По итогам совещания Краснов отметил масштаб проведенной работы и поставил задачу принимать исчерпывающие меры для устранения системных проблем, влияющих на качество жизни людей, безопасность государственных устоев.