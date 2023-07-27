Сенаторы инициируют отмену нормы о запрете на обжалование юристами решений военкоматов

Глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас считает, что эта норма противоречит конституции

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Совет Федерации планирует одобрить на заседании в пятницу закон о запрете выезда из России призывников со дня направления им повестки, но при этом сенаторы отдельным законопроектом инициируют отмену содержащейся в этом документе нормы, запрещающей использовать услуги юристов при обжаловании решений военкоматов. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Госдума 25 июля приняла закон, устанавливающий в том числе запрет на выезд из РФ для граждан, подлежащих призыву на военную службу, с момента направления им повестки. В документе также содержится норма, по которой решения призывной комиссии смогут обжаловать только сам гражданин или его законный представитель. Ранее Клишас обратил внимание в своем Telegram-канале, что норма, запрещающая гражданам получать квалифицированную юридическую помощь, противоречит конституции.

"На Совете палаты принято решение одобрить закон на заседании Совета Федерации в пятницу, но решено, что нужно инициировать отмену этой нормы", - сказал сенатор.

По его словам, если ранее решения призывных комиссий могли обжаловать полномочные представители граждан, то по новым нормам это смогут сделать только законные представители, соответственно, юристы будут не вправе представлять интересы призывников по доверенностям в военкоматах. Глава комитета Совфеда по законодательству уточнил, что для устранения противоречия и отмены этой нормы в осеннюю сессию будет внесен отдельный законопроект.