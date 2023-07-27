В Польше заявили о возможности изоляции Белоруссии странами ЕС из-за ЧВК "Вагнер"

Глава МВД страны Мариуш Каминьский заявил, что "предусмотрены разные варианты" в случае провокаций на границе

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Польша, Литва и Латвия могут полностью изолировать Белоруссию в случае серьезных инцидентов на границах Евросоюза и НАТО с участием ЧВК "Вагнер". Об этом заявил на брифинге глава МВД Польши Мариуш Каминьский, отвечая на вопрос о возможности полного закрытия границы с Белоруссией из-за присутствия там частной военной компании (ЧВК) "Вагнер".

По его словам, "предусмотрены разные варианты" в случае провокаций на границе. "Ответы будут адекватными. Мы в контакте с Литвой и Латвией, которые находятся в подобной ситуации - под угрозой провокаций. Эти страны тоже граничат с Белоруссией", - добавил он.

"Без сомнения, рассматривается вариант полной изоляции Белоруссии, если бы дошло до серьезных инцидентов с участием вагнеровцев, стянутых [президентом Белоруссии Александром] Лукашенко на территорию своей страны, если бы дошло до этого на границах стран НАТО и ЕС, таких как Польша, Литва и Латвия - мы вместе будем действовать", - указал министр. - Я не исключаю, что если мы посчитаем, что это подходящий ответ в данный момент, то мы доведем до полной изоляции Белоруссии".