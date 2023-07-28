Минобрнауки готово организовать программы двойных дипломов с вузами Африки

Такое сотрудничество возможно с Египтом, Зимбабве, Мали, Мозамбиком и Угандой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Минобрнауки России готово организовывать сетевые программы двойных дипломов с африканскими университетами, такое сотрудничество возможно с Египтом, Зимбабве, Мали, Мозамбиком и Угандой. Об этом сообщил ТАСС замглавы ведомства Константин Могилевский в кулуарах экономического и гуманитарного форума Россия - Африка.

"Минобрнауки готово организовывать сетевые программы двойных дипломов с африканскими университетами. [На полях форума] на сессии, посвященной образованию, было организовано специальное голосование, показавшее, что это самый ожидаемый образовательным сообществом путь развития нашего взаимодействия. Думаю, есть хорошие шансы реализовать такие программы с университетами из Египта, в этой стране уже открываются филиалы российских вузов, а египтяне составляют почти половину от общей численности африканских студентов в России", - сказал он.

Могилевский добавил, что также подходящей площадкой для организации в дальнейшем такой работы является РАФУ (Российско-африканский сетевой университет). "К уже входящим в его состав вузам из Зимбабве, Уганды и Мозамбика сегодня на полях форума присоединились пять университетов из Мали. Предполагается, что на данной площадке в ближайшем будущем будут разработаны совместные магистерские программы", - уточнил он.

По словам заместителя министра науки и высшего образования РФ, Минобрнауки запускает со следующего года ведомственный проект по развитию востоковедения и африканистики, который будет включать развитие академической мобильности - возможности для преподавателей и студентов постажироваться в тех странах, которые они изучают. Также проект предполагает увеличение бюджетных мест по этим направлениям подготовки в университетах, развитие научной базы и сохранение лидерства российских ученых в изучении этих стран.

"Те молодые люди, которые сейчас идут на страноведческие специальности, выбирают страны Африки и Азии, они не прогадают. У них будет потом большое поле приложения своих усилий - в науке, бизнесе, дипломатии. За этим будущее, это страны с большим количеством молодого населения, это перспективно", - считает Могилевский.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.