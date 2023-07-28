В Приморье медальон погибшего в 1942 году бойца Красной армии передали родственникам

Он принадлежал Лукьяну Трушникову, который погиб в районе города Юхнов Калужской области

ВЛАДИВОСТОК, 28 июля. /ТАСС/. Директор музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева Виктор Шалай вручил родственникам погибшего в 1942 году бойца Красной армии Лукьяна Трушникова его смертный медальон, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Директор музея Виктор Шалай передал военный медальон семье бойца Красной армии, пропавшего без вести во время Великой Отечественной войны. Наталья Гордеева, Михаил Фефелов и Сергей Трушников - внуки красноармейца 830-го полка Лукьяна Николаевича Трушникова, который, как оказалось, погиб в феврале 1942 года в районе города Юхнов Калужской области. Этот факт удалось установить участникам поискового объединения "Военно-патриотический клуб "Прорыв", нынешней весной работавшим в местах, где шли жестокие бои в ходе контрнаступления Красной армии под Москвой", - сообщили в пресс-службе.

Всего поисковики обнаружили и подняли из засыпанных старых блиндажей останки восьми бойцов. Здесь же нашли солдатский смертный медальон, который был отправлен на экспертизу. Удалось установить, что медальон принадлежал рядовому Трушникову 1911 года рождения, который до этого времени числился пропавшим без вести.

"Сегодня мы наблюдали, как еще один павший воин обрел имя и покой, как склеилась история одной конкретной семьи, разбитая много лет назад. Неизвестность, как черная дыра, забирала силы у близких солдата. А теперь у родственников есть возможность побывать на месте захоронения, отдать дань памяти Лукьяну Николаевичу", - передает пресс-служба слова Шалая.

Рядовой Трушников будет увековечен на мемориале "Поле Памяти", все документы будут направлены в администрацию Юхновского района Калужской области и в Министерство обороны РФ.