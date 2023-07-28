Иркутскую область накроет холодный фронт

По словам начальника регионального гидрометцентра Юлии Яньковой, он придет из Западной Сибири

ИРКУТСК, 28 июля. /ТАСС/. Холодный фронт, который придет из Западной Сибири, накроет всю территорию Иркутской области 30 июля. Местами ожидаются ливни с грозами, но температура воздуха останется выше климатической нормы, сообщила ТАСС начальник Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова.

"Заходит с районов Западной Сибири холодная воздушная масса, завтра вечером она подойдет к границам наших западных районов: Тайшетского, Нижнеудинского. В основном горы Восточного Саяна первые среагируют на этот холодный фронт. В ночь на 30 июля и в течение дня он пройдет всю территорию Иркутской области. С этим холодным фронтом ожидаются дожди различной интенсивности: и грозовые ливневого характера, и местами могут сильные дожди пройти. Этому также больше подвержены горы Восточного Саяна, Южное Прибайкалье - Слюдянский район", - сказала собеседница агентства.

На юге области, где 28 и 29 июля ожидается до 30-32 градусов тепла, 31 июля и 1 августа температура понизится до 25-27 градусов и, несмотря на это, будет выше нормы. "Температурный фон на всей территории Иркутской области, несмотря на то, что проходит холодный фронт, остается достаточно высоким. Это говорит о том, что дожди не затяжного характера, а больше грозового и ливневого", - добавила Янькова.

Она также отметила, что июль и первая половина августа - самое дождливое время в Иркутской области. "В этот период развивается мощная кучево-дождевая облачность, поэтому даже за короткий промежуток времени может выпасть достаточно большое количество осадков", - сказала она.

В Иркутской области готовятся к возможному паводку. С 29 по 31 июля будет действовать режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды. В Иркутске возможны подтопления, так как со 2 августа будет увеличен расход воды на Иркутской ГЭС с целью сдержать уровень Иркутского водохранилища и озера Байкал. Главам округов города поручено заняться расчисткой водоотводных канав, оперативные службы города приведены в полную готовность. Об этом сообщила пресс-служба администрации Иркутска.

Иркутская ГЭС - первая в Ангарском каскаде. Находится на реке Ангаре, вытекающей из Байкала.