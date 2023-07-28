Индия разрабатывает проекты по сохранению популяций львов и дельфинов

Премьер-министр Наренда Моди заявил, что страна находится в авангарде принятия мер по защите и обогащению биологического разнообразия

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 июля. /ТАСС/. Индия ведет работу по запуску новых проектов по сохранению популяций львов и дельфинов. Об этом сообщил премьер-министр республики Нарендра Моди, открывая в режиме видеоконференции в пятницу министерскую встречу Группы двадцати (G20) по вопросам окружающей среды и климату.

Он напомнил, что недавно Индия запустила международный "Альянс для сохранения больших кошек". "Он создан на основе нашего опыта, полученного при реализации новаторской природоохранной инициативы по сохранению тигра - Project Tiger. В результате этого проекта установлено, что 70% тигров всего мира обитают в Индии", - сказал Моди.

"В настоящее время мы также работаем над аналогичными проектами по сохранению популяций львов и дельфинов - Project Lion и Project Dolphin", - сообщил Моди. Он подчеркнул, что "Индия неизменно находится в авангарде принятия мер по защите и обогащению биологического разнообразия".

Министерская встреча "двадцатки" по климату проходит в пятницу в индийском Ченнаи (штат Тамилнад). Участники встречи сосредоточены на выработке глобальных решений, которые могли бы помочь в борьбе с климатическими изменениями и защите окружающей среды. Обсуждаются, в частности, такие темы, как предотвращение деградации земель, сохранение биоразнообразия и ускорение восстановления экосистем, рациональное использование ресурсов Мирового океана и другие проблемы экологии. По итогам министерской встречи G20 ожидается принятие итогового документа, положения из которого войдут в декларацию лидеров "двадцатки" по итогам саммита G20 9-10 сентября.