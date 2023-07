Более 350 млн инфицированных. Что нужно знать о вирусах гепатита?

Вирусный гепатит не одна, а пять болезней. Их вызывают разные вирусы, но все они поражают печень. Самые опасные из них — вирусы гепатита B и C: от инфицирования до появления симптомов могут пройти годы, а иногда десятилетия — за это время печень сильно повреждается. Часто у больных со временем развивается цирроз или рак.

Вирусные гепатиты бывают острыми или хроническими. Наиболее опасные из них вызваны вирусами гепатита B и C. По оценке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2019 году с хроническим гепатитом B или C жили 354 млн человек, 3 млн человек за год заразились. На гепатиты B и C пришлось 96% из 1,1 млн смертей от вирусных гепатитов (в июне 2022 года ВОЗ заявляла о "более чем 350 млн людей, живущих с гепатитом").

По России есть более свежие данные Роспотребнадзора. В 2022 году выявлено 4 тыс. новых случаев острых (B и C — суммарно 38%) и 43,3 тыс. хронических гепатитов (подавляющее большинство — гепатит С). Оба показателя в разы ниже среднего значения за последние годы, но по сравнению с 2021-м заболеваемость острым гепатитом C и хроническими гепатитами выросла на десятки процентов. Данные о смертности в докладе Роспотребнадзора не приведены. В 2019 году ведомство сообщало, что от последствий хронических гепатитов ежегодно умирают около 27 тыс. человек, а в 2021 году на диспансерном учете состояло 883 тыс. пациентов.

Гепатит А, на который приходится большинство случаев острого гепатита, хорошо лечится, а у переболевших остается иммунитет на всю жизнь. От гепатита А (как и от гепатита В, но не C) есть прививка. В июле 2019 года комиссия Минздрава включила в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств два новых препарата против хронического гепатита C. Один из них предназначен для детей от 12 лет.

В 2022 году ВОЗ приняла новые стратегии борьбы с ВИЧ-инфекцией, вирусными гепатитами и заболеваниями, передающимися половым путем. Согласно документу, число новых случаев гепатита В нужно снизить с 1,5 млн в 2020-м до 850 тыс. в 2025-м и 170 тыс. в 2030-м, гепатита С — с 1,58 млн сначала до 1 млн, а затем до 350 тыс. Общее число смертей от этих двух инфекций надо сократить с 1,1 млн до 450 тыс. к 2030 году. Если поставленные задачи будут выполнены, вирусы перестанут быть такой серьезной угрозой обществу.

Ранее ВОЗ призвала мировое сообщество потратить больше денег на диагностику и лечение гепатита. Исследование, проведенное организацией, показало, что дополнительные $6 млрд в год могут спасти 4,5 млн жизней к 2030 году. По словам генерального директора организации Тедроса Аданома Гебрейесуса, около 80% людей, живущих с гепатитом, не имеют возможности лечиться из-за нехватки средств.