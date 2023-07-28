28 июля, 09:16
Саммит Россия – Африка

Минздрав России заинтересовался опытом Египта в лечении гепатита С

Глава ведомства Михаил Мурашко отметил хорошие результаты в этой стране

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения России заинтересовалось положительным опытом Египта в лечении гепатита C, сообщил журналистам глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Думаю, что именно фармацевтическое производство совместно с Египтом является сегодня интересным направлением, и в том числе хочу отметить, что нам интересен опыт лечения инфекционных заболеваний, таких как гепатит C, в Египте. Я знаю, что [есть] хорошие результаты в этой стране, поэтому мы будем также заимствовать [опыт] и смотреть", - сказал он журналистам в кулуарах форума Россия - Африка.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка. 

Теги:
Мурашко, Михаил АльбертовичЕгипетРоссияСаммит Россия – Африка
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