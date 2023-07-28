В Белоруссии перезахоронили останки 127 советских солдат, обнаруженные под Витебском

Поисковики полагают, что останки могут принадлежать бойцам 4-й стрелковой роты, которой командовал лейтенант Иван Бесхлебный

МИНСК, 28 июля. /ТАСС/. Останки 127 бойцов Красной армии, обнаруженные белорусскими и российскими поисковиками, перезахоронены в братской могиле в агрогородке Вороны Витебского района. Об этом сообщило агентство БелТА.

Останки погибших в годы Великой Отечественной войны бойцов обнаружены в лесном массиве в Витебском районе в ходе полевых работ, которые проводили военнослужащие 52-го отдельного специализированного батальона Вооруженных сил Белоруссии, представители белорусских поисковых отрядов "Разведчики воинской славы", "Дружина", члены военно-патриотического клуба Витебского медуниверситета, а также студенты поисковых отрядов "Знамение" из Архангельской области, "Штандарт" и "Русич" из Смоленской области, представители поисковых отрядов Республики Коми.

В ходе работы не удалось пока установить фамилии погибших здесь в 1943-1944 годах воинов. Поисковики полагают, что останки могут принадлежать бойцам 4-й стрелковой роты, которой командовал лейтенант Иван Бесхлебный.

На месте воинского захоронения в агрогородке Вороны покоятся более 8 тыс. военнослужащих Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны.