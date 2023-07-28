Иерарх РПЦ: государство и церковь должны объединить усилия в противодействии неоязычеству

Подобные идеи находят своих последователей в разных сегментах общества России, отметил епископ Луховицкий Евфимий

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Определенное усиление неоязыческих, антихристианских по своей сути взглядов присутствует сегодня в российском обществе, поэтому и государство, и церковь должны объединить усилия в противодействии негативной тенденции. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ТАСС по случаю Дня крещения Руси глава Синодального миссионерского отдела Московского патриархата, член Высшего церковного совета РПЦ епископ Луховицкий Евфимий (Моисеев).

"Несмотря на то, что история православия на Руси уже насчитывает более тысячелетия, мы наблюдаем сегодня достаточно широкое распространение неоязычества - даже не всегда как таковых языческих культов, а, скорее, взглядов, идеологий, мировоззрений. Подобные антихристианские по своей сути идеи находят своих последователей в разных сегментах общества - среди молодежи, в среде спортсменов, военных, что уже выливается на сегодняшний день в достаточно серьезные проблемы. За примерами далеко ходить не надо", - сказал епископ Евфимий.

По его словам, если в символических текстах того или иного движения присутствуют такие понятия, как "кровь", "нация", "смерть", то можно не сомневаться, что речь идет о неоязыческой организации, даже если она официально отрицает свою причастность к подобным взглядам. "Это обожествление нации, романтизация смерти - по большому счету, чистой воды язычество, что, к сожалению, находит отклик у достаточно большого количества людей", - признал иерарх.

Распространение языческого мировоззрения, отметил он, тесно связано с преобладанием в обществе тех принципов, которые составляют основу "общества потребления". Это, пояснил епископ, в том числе культ силы, культ тела, стремление к материальному богатству, к удовлетворению всех своих пожеланий, искусственно насаждаемое стремление к так называемому лидерству. "Это понимание власти не как служения ближнему, а как инструмента контроля над обществом, над кем бы то ни было", - сказал архиерей.

Данные соцопросов, добавил он, также свидетельствуют о росте спроса среди россиян на передачи мистического жанра, на шоу с экстрасенсами и сериалы про гадалок и магов, растет интерес и к эзотерическим печатным изданиям. Все это, по словам иерарха, является довольно печальной тенденцией.

"Поэтому здесь нужно очень внимательно эту ситуацию проанализировать и государству, и церкви, и общественным институтам, надо вырабатывать какую-то стратегию совместного противодействия этим вызовам и угрозам. Церковь, опираясь только на свои ресурсы, в одиночку не сможет этому эффективно противостоять, а касается это буквально всего общества", - заключил глава синодального отдела.