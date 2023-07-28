Нут, или, как его еще называют, бараний горох, известен многим россиянам в качестве основного ингредиента для приготовления пришедшего из ближневосточной кухни хумуса. А вот о свойствах этого продукта знают далеко не все. О том, что такое нут в кулинарии и чем он полезен, — в материале ТАСС

что это за продукт и с чем его едят

Горох нут: что это за продукт и с чем его едят

Происхождение нута

Благодаря раскопкам археологи смогли определить, что этот горох начали выращивать за 7 тыс. лет до н.э. В древние времена горох нут был распространен только на территории Турции и Восточного Средиземноморья. Чаще всего нут ели сырым. Сейчас его выращивают по всему миру, в том числе и в России.

Что собой представляет такой продукт, как нут бараний

Турецкий горох относится к семейству бобовых. Семена нута округлые, и по форме эти бобовые выглядят как баранья голова, поэтому нут также называют бараньим горохом.

Отличие нута от обычного гороха

В нуте содержится меньше белка, чем в горохе, и больше растительных жиров. Кроме того, нут варится гораздо дольше гороха, поэтому обычно его предварительно замачивают.

Польза нута

Этот турецкий горох богат различными витаминами и минералами, поэтому рекомендуется как взрослым, так и детям. Среди его полезных свойств можно выделить следующие:

• содержит в себе омегу-3 и витамин Е, которые полезны для кожи, волос и ногтей;

• кроме того, он увеличивает количество клетчатки в организме. В 100 г продукта содержится 20% рекомендованной дневной нормы клетчатки;

• помимо этого нут способствует получению растительного белка. В 100 г продукта содержится 14,7% дневной нормы белка;

• нут также укрепляет стенки сосудов, улучшает пищеварительный процесс и стабилизирует обмен веществ;

• ко всему прочему нут богат разными витаминами и минералами, среди которых марганец, витамин В9, железо, цинк, фосфор и калий.

Опасные свойства нута

Бобовые долго перевариваются и поэтому относятся к "тяжелой" еде. Бараний нут может вызвать тяжесть в желудке, так что людям, у которых есть проблемы с пищеварением, не рекомендуется употреблять его в пищу в больших количествах. Из других побочных эффектов — вздутие и метеоризм.

Как отличить хороший нут от некачественного

Бобы качественного нута должны быть одинакового ровного цвета, гладкими и твердыми. Продукт можно считать испорченным, если на нем есть белый или черный налет.

Нут как альтернатива мясу

Как известно, бобовые содержат большое количество белка, поэтому могут стать хорошей альтернативой для веганов и вегетарианцев. В Израиле, например, считают, что их традиционное блюдо фалафель, которое представляет собой жаренные во фритюре шарики из измельченного нута со специями, может полностью заменить мясо.

Нут в кулинарии — как приготовить фалафель в домашних условиях

Ингредиенты:

• 250 г нута

• 3 ст. л. булгура

• 1 головка репчатого лука

• 5 зубчиков чеснока

• 3 ст. л. молотого кумина

• 1 пучок петрушки

• 1 пучок кинзы

• молотый кориандр по вкусу

• молотый кардамон по вкусу

• порошок карри по вкусу

• соль по вкусу

• 1 ч. л. пищевой соды

• ¼ ч. л. кайенского перца

• ¼ ч. л. молотого черного перца

• 4 ст. л. пшеничной муки

• растительное масло (для фритюра)

Пошаговая инструкция:

1. Сначала необходимо замочить нут. Желательно на четыре часа. Затем нужно слить воду.

2. В миску кладется булгур и заливается кипящей водой так, чтобы она покрыла крупу слоем на 2 см. Потом нужно дать булгуру постоять 10 минут. Далее вода сливается.

3. Теперь достаются лук, чеснок и вся зелень. Луковицу нужно очистить и мелко порубить. Чеснок также сначала очищается, а потом пропускается через пресс. Зелень нужно вымыть и хорошо обсушить бумажными полотенцами, после чего мелко порубить.

4. Следующий шаг — пропустить нут через мясорубку с мелкой решеткой и выложить в миску. К получившейся массе добавить булгур, лук, чеснок, зелень, кумин, кориандр, кардамон, соду, соль, весь перец и карри. В эту смесь вливаются три чайные ложки воды. Затем нужно все перемешать и оставить на полчаса.

5. По истечении времени к этой массе нужно добавить муку и снова все перемешать. Теперь можно лепить шарики для фалафеля (желательно, чтобы руки и ложка были влажными, тогда смесь не будет прилипать).

6. Можно перейти к фритюру. Для этого нужно разогреть масло в глубокой сковороде на высоком огне, потом убавить его до среднего. В масло выкладываются шарики и обжариваются в нем до золотистого цвета около 3–4 минут.

7. Фалафель готов, теперь его нужно вынуть из масла и переложить на бумажное полотенце, чтобы дать лишнему жиру стечь. Его можно подавать вместе с другим национальным еврейским блюдом — хумусом.

Рецепт хумуса

Обычно в кулинарии нут используется в качестве основного ингредиента в двух блюдах восточной кухни — это фалафель, рецепт которого описан выше, и популярный во всем мире хумус. Хумус — это пастообразная закуска из нутового пюре.

Ингредиенты:

• горох нут — 100 г

• лимонный сок — 10 мл

• оливковое масло (extra virgin) — 20 мл

• зира — 5 г

• копченая паприка — 5 г

• тахини — 40 г

Пошаговая инструкция:

1. Крупа оставляется на ночь в холодной воде.

2. Потом два часа варить ее до размягчения на медленном огне (крупа варится в той же воде, в которой простояла всю ночь).

3. По истечении времени нужно слить жидкость так, чтобы на глаз остался один стакан запаса.

4. Далее нут кладется в блендер, туда же добавляется оливковое масло. Все это необходимо перемолоть до однородной массы.

5. К получившейся смеси добавляются тахини и лимонный сок. Потом нужно снова все перемолоть до более гладкой консистенции, для этого стоит добавить немного жидкости, которая оставлялась "для запаса".

6. В конце добавляются паприка и зира, после чего массу нужно еще раз перемешать.

Вегетарианский суп из нута

Также в кулинарии из нута часто готовят супы. Например, для приготовления вегетарианского супа нужен довольно стандартный набор продуктов, который, как правило, есть у любой хозяйки. Этот рецепт подойдет не только вегетарианцам, но и тем, кто временно постится.

Ингредиенты:

• 1 стакан сухого нута

• 2–3 штуки картофеля

• 1 морковь

• 1 штука репчатого лука

• 1–2 стебля сельдерея

• 2 ч. л. томатной пасты

• 1,5 литра воды

• 2–3 ст. л. растительного масла

• соль, перец по вкусу

Пошаговая инструкция:

1. Турецкий нут промывается, замачивается и оставляется в воде на два часа. По истечении времени нужно слить жидкость.

2. Далее горошек перекладывается в кастрюлю, заливается чистой холодной водой и варится 40–45 минут.

3. Пока он варится, нужно очистить и крупно нарезать картофель. По истечении 40 минут добавить картофель к нуту, посолить и оставить варить еще на полчаса.

4. Параллельно этому морковь, сельдерей (одного стебля будет достаточно) и лук нарезаются мелким кубиком и обжариваются до мягкости на растительном масле. После чего к ним нужно добавить томатную пасту и потом около минуты тушить овощи на сковороде.

5. Когда нут и картофель сварятся, половину нута нужно достать из кастрюли и отложить в сторону. Остаток пюрировать блендером прямо в кастрюле. Потом отложенный нут вернуть обратно к взбитой смеси. Туда же добавить жареные овощи. Все это нужно довести до кипения и потом снять с огня. Суп готов, приятного аппетита!

Рецепт каши из нута

Всем привычная каша, которую так полезно есть на завтрак, может быть приготовлена не только из овсянки и других традиционных круп, но и из нута.

Что понадобится:

• бараний нут — 100 г

• морковь — 1 шт.

• репчатый лук — ½ шт.

• зубчик чеснока — 1 шт.

• пищевые дрожжи — 1 ст. л.

• сода — 1 ч. л.

• вода — 250–300 мл

• соль по вкусу

Пошаговая инструкция:

1. Нут вместе с содой замачиваются на 6–7 часов. По истечении времени нужно слить воду, промыть нут, переложить его в кастрюлю, залить чистой водой и варить на медленном огне около 30 минут.

2. Лук, чеснок и морковь нарезаются на мелкие кубики и обжариваются в сковороде до золотистого цвета. Зажарка готова.

3. Когда нут сварится, его нужно размять вилкой и добавить к нему овощи, дрожжи и по желанию соль. Все это еще несколько минут проваривается.

Так почему стоить включить нут в свой рацион?

Помимо того что рецепты блюд из нута довольно простые, этот продукт также богат большим количеством полезных микроэлементов. Его употребление в пищу поможет улучшить общее состояние организма и в целом разнообразить питание.