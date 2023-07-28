Происхождение нута
Благодаря раскопкам археологи смогли определить, что этот горох начали выращивать за 7 тыс. лет до н.э. В древние времена горох нут был распространен только на территории Турции и Восточного Средиземноморья. Чаще всего нут ели сырым. Сейчас его выращивают по всему миру, в том числе и в России.
Что собой представляет такой продукт, как нут бараний
Турецкий горох относится к семейству бобовых. Семена нута округлые, и по форме эти бобовые выглядят как баранья голова, поэтому нут также называют бараньим горохом.
Отличие нута от обычного гороха
В нуте содержится меньше белка, чем в горохе, и больше растительных жиров. Кроме того, нут варится гораздо дольше гороха, поэтому обычно его предварительно замачивают.
Польза нута
Этот турецкий горох богат различными витаминами и минералами, поэтому рекомендуется как взрослым, так и детям. Среди его полезных свойств можно выделить следующие:
• содержит в себе омегу-3 и витамин Е, которые полезны для кожи, волос и ногтей;
• кроме того, он увеличивает количество клетчатки в организме. В 100 г продукта содержится 20% рекомендованной дневной нормы клетчатки;
• помимо этого нут способствует получению растительного белка. В 100 г продукта содержится 14,7% дневной нормы белка;
• нут также укрепляет стенки сосудов, улучшает пищеварительный процесс и стабилизирует обмен веществ;
• ко всему прочему нут богат разными витаминами и минералами, среди которых марганец, витамин В9, железо, цинк, фосфор и калий.
Опасные свойства нута
Бобовые долго перевариваются и поэтому относятся к "тяжелой" еде. Бараний нут может вызвать тяжесть в желудке, так что людям, у которых есть проблемы с пищеварением, не рекомендуется употреблять его в пищу в больших количествах. Из других побочных эффектов — вздутие и метеоризм.
Как отличить хороший нут от некачественного
Бобы качественного нута должны быть одинакового ровного цвета, гладкими и твердыми. Продукт можно считать испорченным, если на нем есть белый или черный налет.
Нут как альтернатива мясу
Как известно, бобовые содержат большое количество белка, поэтому могут стать хорошей альтернативой для веганов и вегетарианцев. В Израиле, например, считают, что их традиционное блюдо фалафель, которое представляет собой жаренные во фритюре шарики из измельченного нута со специями, может полностью заменить мясо.
Нут в кулинарии — как приготовить фалафель в домашних условиях
Ингредиенты:
• 250 г нута
• 3 ст. л. булгура
• 1 головка репчатого лука
• 5 зубчиков чеснока
• 3 ст. л. молотого кумина
• 1 пучок петрушки
• 1 пучок кинзы
• молотый кориандр по вкусу
• молотый кардамон по вкусу
• порошок карри по вкусу
• соль по вкусу
• 1 ч. л. пищевой соды
• ¼ ч. л. кайенского перца
• ¼ ч. л. молотого черного перца
• 4 ст. л. пшеничной муки
• растительное масло (для фритюра)
Пошаговая инструкция:
1. Сначала необходимо замочить нут. Желательно на четыре часа. Затем нужно слить воду.
2. В миску кладется булгур и заливается кипящей водой так, чтобы она покрыла крупу слоем на 2 см. Потом нужно дать булгуру постоять 10 минут. Далее вода сливается.
3. Теперь достаются лук, чеснок и вся зелень. Луковицу нужно очистить и мелко порубить. Чеснок также сначала очищается, а потом пропускается через пресс. Зелень нужно вымыть и хорошо обсушить бумажными полотенцами, после чего мелко порубить.
4. Следующий шаг — пропустить нут через мясорубку с мелкой решеткой и выложить в миску. К получившейся массе добавить булгур, лук, чеснок, зелень, кумин, кориандр, кардамон, соду, соль, весь перец и карри. В эту смесь вливаются три чайные ложки воды. Затем нужно все перемешать и оставить на полчаса.
5. По истечении времени к этой массе нужно добавить муку и снова все перемешать. Теперь можно лепить шарики для фалафеля (желательно, чтобы руки и ложка были влажными, тогда смесь не будет прилипать).
6. Можно перейти к фритюру. Для этого нужно разогреть масло в глубокой сковороде на высоком огне, потом убавить его до среднего. В масло выкладываются шарики и обжариваются в нем до золотистого цвета около 3–4 минут.
7. Фалафель готов, теперь его нужно вынуть из масла и переложить на бумажное полотенце, чтобы дать лишнему жиру стечь. Его можно подавать вместе с другим национальным еврейским блюдом — хумусом.
Рецепт хумуса
Обычно в кулинарии нут используется в качестве основного ингредиента в двух блюдах восточной кухни — это фалафель, рецепт которого описан выше, и популярный во всем мире хумус. Хумус — это пастообразная закуска из нутового пюре.
Ингредиенты:
• горох нут — 100 г
• лимонный сок — 10 мл
• оливковое масло (extra virgin) — 20 мл
• зира — 5 г
• копченая паприка — 5 г
• тахини — 40 г
Пошаговая инструкция:
1. Крупа оставляется на ночь в холодной воде.
2. Потом два часа варить ее до размягчения на медленном огне (крупа варится в той же воде, в которой простояла всю ночь).
3. По истечении времени нужно слить жидкость так, чтобы на глаз остался один стакан запаса.
4. Далее нут кладется в блендер, туда же добавляется оливковое масло. Все это необходимо перемолоть до однородной массы.
5. К получившейся смеси добавляются тахини и лимонный сок. Потом нужно снова все перемолоть до более гладкой консистенции, для этого стоит добавить немного жидкости, которая оставлялась "для запаса".
6. В конце добавляются паприка и зира, после чего массу нужно еще раз перемешать.
Вегетарианский суп из нута
Также в кулинарии из нута часто готовят супы. Например, для приготовления вегетарианского супа нужен довольно стандартный набор продуктов, который, как правило, есть у любой хозяйки. Этот рецепт подойдет не только вегетарианцам, но и тем, кто временно постится.
Ингредиенты:
• 1 стакан сухого нута
• 2–3 штуки картофеля
• 1 морковь
• 1 штука репчатого лука
• 1–2 стебля сельдерея
• 2 ч. л. томатной пасты
• 1,5 литра воды
• 2–3 ст. л. растительного масла
• соль, перец по вкусу
Пошаговая инструкция:
1. Турецкий нут промывается, замачивается и оставляется в воде на два часа. По истечении времени нужно слить жидкость.
2. Далее горошек перекладывается в кастрюлю, заливается чистой холодной водой и варится 40–45 минут.
3. Пока он варится, нужно очистить и крупно нарезать картофель. По истечении 40 минут добавить картофель к нуту, посолить и оставить варить еще на полчаса.
4. Параллельно этому морковь, сельдерей (одного стебля будет достаточно) и лук нарезаются мелким кубиком и обжариваются до мягкости на растительном масле. После чего к ним нужно добавить томатную пасту и потом около минуты тушить овощи на сковороде.
5. Когда нут и картофель сварятся, половину нута нужно достать из кастрюли и отложить в сторону. Остаток пюрировать блендером прямо в кастрюле. Потом отложенный нут вернуть обратно к взбитой смеси. Туда же добавить жареные овощи. Все это нужно довести до кипения и потом снять с огня. Суп готов, приятного аппетита!
Рецепт каши из нута
Всем привычная каша, которую так полезно есть на завтрак, может быть приготовлена не только из овсянки и других традиционных круп, но и из нута.
Что понадобится:
• бараний нут — 100 г
• морковь — 1 шт.
• репчатый лук — ½ шт.
• зубчик чеснока — 1 шт.
• пищевые дрожжи — 1 ст. л.
• сода — 1 ч. л.
• вода — 250–300 мл
• соль по вкусу
Пошаговая инструкция:
1. Нут вместе с содой замачиваются на 6–7 часов. По истечении времени нужно слить воду, промыть нут, переложить его в кастрюлю, залить чистой водой и варить на медленном огне около 30 минут.
2. Лук, чеснок и морковь нарезаются на мелкие кубики и обжариваются в сковороде до золотистого цвета. Зажарка готова.
3. Когда нут сварится, его нужно размять вилкой и добавить к нему овощи, дрожжи и по желанию соль. Все это еще несколько минут проваривается.
Так почему стоить включить нут в свой рацион?
Помимо того что рецепты блюд из нута довольно простые, этот продукт также богат большим количеством полезных микроэлементов. Его употребление в пищу поможет улучшить общее состояние организма и в целом разнообразить питание.