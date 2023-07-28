На востоке Москвы возвели храмовый комплекс в честь Казанской иконы Божией матери

Общая площадь храма составляет около 2,5 тыс. кв. м

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию храмового комплекса в честь Казанской (Песчанской) иконы Божией матери на территории столичного района Восточное Измайлово. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Храм расположен по адресу: 9-я Парковая улица, дом 4А (Восточный административный округ).

"Возведение храмового комплекса на территории Восточного Измайлова стало одним из самых необычных проектов в рамках реализации московской программы строительства храмов. Для размещения церкви было реконструировано светское здание: приходской храм устроили в бывшем детском саду, который со временем пришел в аварийное состояние. Было принято решение провести поэтапную реконструкцию старого строения, которая успешно завершена на данный момент", - сказал Войстратенко, чьи слова приводит пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Здание построено в стиле старомосковской архитектуры XVII-XVIII веков. Фасад пятиглавого храма-часовни поделен на три части с арочными завершениями, стены отделаны белой штукатуркой. В храмовой части располагаются основной зал для проведения богослужений, а также нижний крестильный храм в честь святителя Иоасафа епископа Белгородского. Центральная часть комплекса состоит из двух этажей, на которых обустроены ризница, технические помещения, гардеробы для посетителей. В западной трехэтажной части разместится воскресная школа, просфорная и служебные помещения.

Как заверили в пресс-службе, на прилегающей территории проведено благоустройство: во дворе высажены деревья, кустарники и цветники, организованы проезды для пожарной техники и автостоянка. Войстратенко добавил, что храм имеет общую площадь около 2,5 тыс. кв. м и сможет вместить более 500 прихожан. Все этапы строительства находились под надзором инспекторов ведомства, для того, чтобы готовое здание было безопасным, красивым и надежным. Мосгосстройнадзор регулярно проводил выездные проверки на объекте.

Строительство храма в честь Казанской (Песчанской) иконы Божией матери, как и других объектов программы строительства православных храмов в Москве, полностью реализуется за средства благотворителей и прихожан. Для сбора пожертвований создан благотворительный фонд поддержки строительства храмов Москвы, сопредседателями попечительского совета которого являются мэр Москвы Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.