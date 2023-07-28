Все уходившие из-за непогоды на запасной аэродром самолеты вернулись в Сочи

Неблагоприятный прогноз в городе сохранится до вечера 28 июля

КРАСНОДАР, 28 июля. /ТАСС/. Международный аэропорт Сочи принял 13 рейсов, уходивших ранее из-за непогоды на запасной аэродром в Минеральные Воды, большую часть из них обслужили и направили далее в пункт назначения. Об этом сообщается в Telegram-канале аэропорта.

"На 16:00 13 рейсов вернулись с запасных аэродромов в аэропорт Сочи, большая часть из них уже обслужена и отправлена в города назначения. Периодически идет легкий дождь, но пока посадки и взлеты совершаются по расписанию", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро 28 июля аэропорт Сочи в связи с усилением ветра работал по фактическим погодным условиям. Сообщалось, что экипажи 13 бортов, следовавших на курорт, из-за сильного ветра приняли решение об уходе на запасной аэродром в Минеральные Воды. Неблагоприятный прогноз сохранится до 20:00 28 июля.

Накануне сообщалось, что в Сочи до 29 июля включительно прогнозируют ливни с градом, возможны подъемы уровня воды в реках, формирование смерчей, сходы селей. В Сочи в целях безопасности закрыли пляжи для отдыхающих.