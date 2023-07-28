В Коми ограничат пребывание граждан в лесах в связи с предстоящей жарой

Ограничение вводится с 29 июля

СЫКТЫВКАР, 28 июля. /ТАСС/. Минприроды Коми ограничило пребывание граждан в лесах в связи с резким повышением температуры воздуха и нарастанием пожарной опасности. Ограничение вводится с 29 июля, сообщила глава Минприроды региона Екатерина Киселевич.

"Сегодня подписала приказ об ограничении пребывания граждан в лесах. Ожидаем повышение температуры и, соответственно, пожарной опасности. Ограничения действуют с 29 июля и до особого распоряжения на всей территории региона. Исключения коснутся граждан, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в лесах. Наши лесопожарные, которые помогали тушить леса ХМАО, завтра возвращаются в республику и усилят наш отряд. Все службы ближайшие 10 дней будут на особом режиме готовности", - сообщила министр в своем Telegram-канале.

На въездах в лес установят предупредительные аншлаги, организуют патрулирование лесов и мест отдыха граждан, поскольку большинство пожаров происходит из-за неосторожного обращения с огнем.

Ранее в пятницу глава Коми Владимир Уйба призвал руководителей муниципалитетов усилить меры безопасности, чтобы сохранить леса от пожаров.

По данным Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Коми, с 29 июля на всей территории региона ожидается установление жаркой погоды, которая продлится и первой декаде августа. Среднесуточные температуры воздуха составят +20-25, что на 7-9 градусов выше климатической нормы. Дневные температуры будут достигать +32 градусов. В лесах республики будет происходить быстрое нарастание пожарной опасности, предупредили метеорологи.

По информации Минприроды, с начала сезона в Коми из-за прохладного и дождливого лета зафиксирован 41 лесной пожар на площади 172 га, что в разы меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. В прошлом году произошло 445 пожаров, огнем пройдено более 61 тыс. га. Горели в том числе и девственные леса в нацпарке "Югыд ва".