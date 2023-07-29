Разрабатываемый КПРФ проект Трудового кодекса вводит праздничные дни 1 июля и 7 ноября

Это будут День ветеранов боевых действий и День Великой Октябрьской социалистической революции соответственно

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Проект Трудового кодекса, который разрабатывает КПРФ, предусматривает добавление к списку нерабочих праздничных дней двух дат: 1 июля - День ветеранов боевых действий и 7 ноября - День Великой Октябрьской социалистической революции. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

"Одно из новых положений нового Трудового кодекса касается нерабочих праздничных дней. К их списку будут добавлены две даты: 1 июля - День ветеранов боевых действий и 7 ноября - День Великой Октябрьской социалистической революции. Едва ли нужно объяснять, почему сегодня нужен день, в который мы будем чествовать участников боевых действий. А Великий Октябрь, несмотря на все усилия антисоветчиков, остался очень значимой датой для десятков миллионов наших соотечественников", - сказал Афонин.

Парламентарий добавил, что рабочая группа КПРФ продолжает разработку проекта ТК. "Сейчас разработано около половины новелл, которые войдут в итоговую редакцию документа. Кодекс мы планируем завершить и внести в Госдуму в ходе осенней сессии", - пояснил он.

В рабочую группу КПРФ входят ученые-правоведы, практикующие юристы, представители профсоюзов и трудовых коллективов, депутаты всех уровней.