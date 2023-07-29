В ЛНР восстановили часть водозаборов, находящихся на ранее подконтрольной Киеву территории

Согласно данным МинЖКХ республики, Западная фильтровальная станция полностью разрушена

ЛУГАНСК, 29 июля. /ТАСС/. Специалисты восстановили часть водозаборов в Луганской Народной Республике (ЛНР), находящихся на ранее подконтрольной Киеву территории. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства (МинЖКХ) ЛНР.

"Работы по восстановлению бывших под контролем Киева водозаборов ведутся. Уже восстановлены водозаборы, которые снабжают водой Луганск и часть сел Славяносербского района", - сказал сотрудник пресс-службы ведомства.

На данный момент специалисты не могут начать восстановление основного водозабора в регионе - Западной фильтровальной станции, расположенной в поселке Белогоровка, поскольку на территории населенного пункта ведутся активные боевые действия. Согласно данным, имеющимся у МинЖКХ республики, Западная фильтровальная станция полностью разрушена.

"На очереди восстановление еще одного дополнительного источника воды для республики который предназначен для улучшения водоснабжения, городов Кировск, Стаханов, Брянка, Алчевск, Первомайск", - рассказал представитель МинЖКХ региона.