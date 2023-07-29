В "Движении первых" утвердили получателей грантов на общую сумму в 2 млрд рублей

Их получат 759 победителей из 81 региона

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Конкурсная комиссия Российского движения детей и молодежи ("Движение первых") утвердила победителей грантового конкурса, они получат поддержку на общую сумму в 2 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба движения.

"По итогам заседания конкурсной комиссии грантового конкурса "Движения первых" были утверждены 759 победителей из 81 региона, получившие наивысшие баллы в ходе независимой экспертизы. Общая сумма финансирования проектных инициатив составила 2 млрд рублей", - говорится в сообщении. Всего на конкурс было подано 2 360 проектов.

В пресс-службе уточнили, что гранты предназначены на организацию и реализацию проектов, "направленных на воспитание, развитие и самореализацию, организацию досуга детей и молодежи в 2023 году". "Первый грантовый конкурс "Движения первых" позволит вовлечь в интересные и полезные активности более 1 млн детей и подростков. Он станет новым этапом развития детских и молодежных сообществ в каждом направления нашей деятельности и важным фактором поддержки региональных инициатив", - подчеркнул председатель правления Григорий Гуров.

В рамках грантового конкурса были поддержаны проекты из 81 субъекта РФ. Наибольшее количество успешных заявок, по 184, было подано из ПФО и ЦФО. В первую семерку по количеству присужденных грантов вошли Алтайский край, Республика Башкортостан, Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Удмуртская Республика, Челябинская область. Наибольший коэффициент победителей к количеству поданных заявок у Республики Карелия, Республики Хакасия, Тюменской области, Ивановской области, Калужской области, Тамбовской области, Республики Крым и Севастополя.

По данным пресс-службы, всего до конца года будут проведены 167 всероссийских и межрегиональных проектных активностей, 270 муниципальных и 322 региональных и окружных мероприятий.