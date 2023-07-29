В Одесской области отказались демонтировать памятник Зое Космодемьянской

В письме секретаря совета Белгород-Днестровского Александра Скалозуба указывается отсутствие документов, подтверждающих принадлежность монумента конкретной исторической личности

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Власти города Белгород-Днестровский Одесской области решили сохранить памятник Герою Советского Союза Зое Космодемьянской. Об этом сообщил Telegram-канал "Деколонизация. Украина".

"В Белгород-Днестровском Одесской области решили сохранить памятник Зое Космодемьянской возле школы", - говорится в сообщении. В письме секретаря городского совета Александра Скалозуба указано, что у властей отсутствуют документы, подтверждающие принадлежность монумента конкретной исторической личности.

Борьбу с советскими и российскими памятниками на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.