29 июля, 13:56,
обновлено 29 июля, 14:18

Путин отметил, что нет ничего более ценного, чем родительское и семейное счастье

© Kremlin.ru

Глава государства надеется на то, что семей, "олицетворяющих истинные, а не искусственные ценности", будет становиться все больше и больше в России

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил, что в жизни нет ничего более значимого, чем родительское и семейное счастье. Об этом он заявил во время общения с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".

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"Такие семьи, как ваши, безусловно, составляют гордость нашей страны. Вы воспитываете детей в атмосфере любви, заботы, взаимного уважения и взаимной поддержки. И что очень важно - подаете замечательный пример другим людям, глядя на вас все понимают, насколько значимо в жизни родительское и семейное счастье, что нет в жизни ничего лучше, ничего более ценного, чем семья, где растет много детей", - сказал президент.

Он выразил надежду на то, что таких семей, "олицетворяющих истинные, а не искусственные ценности", будет становиться все больше и больше в России.

"Конечно, большой семье порой непросто отправиться в какую-то поездку, чтобы дети могли увидеть, узнать родную страну, ее культуру, историю, традиции, и повторю, очень рад, что удалось вам в этом помочь - приехать в Москву", - обратился он к многодетным семьям.

По словам президента, семьи "успели многое посмотреть" в Москве: посетили ВДНХ, Музей Победы на Поклонной горе, Московский цирк. "Уверен, ребятишкам это очень интересно", - добавил президент. Он также сообщил, что семьи уже совершили прогулку на теплоходе по Москве-реке, "а сегодня побывали на экскурсии в Кремле".

"Уверен, эта поездка оставит у вас хорошие впечатления, яркие, позитивные эмоции", - подчеркнул глава государства. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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