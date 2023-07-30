В Москве установили первые 30 умных трамвайных стрелок

Заммэра столицы Максим Ликсутов отметил, что такое технологическое решение позволит этому виду транспорта ездить быстрее и сделает движение еще безопаснее

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Порядка 30 шкафов системы управления автоматизированными трамвайными стрелками установили в Москве, об этом в воскресенье сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"В Москве установили 30 шкафов системы управления автоматизированными трамвайными стрелками. Ими оборудованы трамвайные пути на проспекте Мира, в районах Богородское, Метрогородок, Черемушки и других", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в дальнейшем такую систему управления планируется установить на всех стрелках, при помощи которых трамваи поворачивают в нужном направлении.

"Сегодня почти все трамвайные стрелки работают в автоматическом режиме, но переводятся водителем из кабины с помощью кнопки. В будущем направление движения трамвая будет меняться без участия водителя. Это важный шаг в модернизации всей инфраструктуры, которая стала возможной с переходом сети столичного трамвая под управление Мосметро. Такое технологическое решение позволит этому виду транспорта ездить быстрее и сделает движение еще безопаснее. Такую задачу перед нами поставил мэр Москвы", - привели в тексте слова заммэра столицы Максима Ликсутова.

В материале также сообщается, что в будущем умной системой планируется оборудовать и сами трамваи. Она будет автоматически определять номер маршрута и переводить стрелки по радиоканалу. Направление поворота будет отображаться на экране в кабине водителя.