Патриарх Кирилл освятил Воскресенский кафедральный собор в Арзамасе

Храм построили по проекту архитектора и уроженца города Михаила Коринфского в 1840 году в память о победе над Наполеоном

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Великое освящение Воскресенского кафедрального собора в Арзамасе Нижегородской области, где ранее провели масштабную научную реставрацию. Трансляция события ведется на сайте нижегородской митрополии телеканалом "Союз".

"С особым чувством я совершил сегодня божественную литургию вместе с собратьями архипастырями, духовенством и со всеми вами, мои дороги матушки, отцы, братья, сестры. В воскресный день мы прославляем самое, может быть, важное событие, которое произошло в человеческой истории, - Господь воскрес", - обратился патриарх к участникам литургии.

Гости собора поприветствовали Патриарха Московского и всея Руси радостным пасхальным приветствием. "Вы освятили после глубокой реставрации кафедральный собор. Через эту молитву связь времен того древнего Арзамаса с сегодняшним днем. На небесах Арзамас сегодня радуется, тот который строил храм, украшал его", - обратился к патриарху митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Патриарх назвал собор красивым и благолепным, выдержанным в стиле русского классицизма. Храм, по его словам, напоминает Спасо-Преображенский собор в Санкт-Петербурге. "А там служил мой отец, который, кстати, родом из Лукоянова [Нижегородской области]. <…> Поэтому, войдя под своды этого собора, провел какую-то мысленную, но реальную связь и со своим детством, и со своим отцом, который был сыном этой земли", - сказал патриарх.

Он пожелал участникам литургии сохранять веру в сердце, не поддаваться на соблазны и преподнес для храма старинную икону Алексия, человека Божьего. "Хранилась у меня эта икона, а когда я собирался в путь, то посмотрел на нее и подумал, что для величественного собора в Арзамасе она как раз подойдет лучше, чем в моей келье", - объяснил патриарх.

Собор посетил также губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Ему патриарх в знак благодарности вручил образ Христа Спасителя с пожеланием божьей помощи в дальнейшем служении нижегородской земле и ее народу.

О работах в соборе

Масштабная научная реставрация началась в соборе в сентябре 2019 года. Восстановление кровли и куполов храма провели к осени 2020 года. Весной 2021 года стартовал второй этап восстановительных работ, который проводила ярославская художественная мастерская: кровлю, купола, внутренние убранства и фасады привели в порядок. Кроме того, в соборе появилась система отопления, таким образом, он стал круглогодичным. Здесь создали современные системы водоснабжения и водоотведения. Заменили окна, провели ремонт гранитных покрытий лестниц и крылец.

Собор является объектом культурного наследия федерального значения. Его построили по проекту архитектора, уроженца Арзамаса Михаила Коринфского в 1840 году в память о победе над Наполеоном. Храм представляет собой почти полностью сохранившийся во времени ансамбль, где гармонично сочетаются архитектурные формы, монументальная живопись, резные иконостасы и высокопрофессиональная иконопись 1830-1840-х годов. Весь ансамбль создан арзамасскими мастерами. В 1932 году Воскресенский собор был закрыт, а в мае 1944 года храм возвратили церкви, в советское время здесь проводили лишь частичные обновления.

Арзамас - старинный уездный город, единственный в Нижегородской области имеет статус исторического поселения федерального значения. Он входит в масштабный проект - паломническо-туристический кластер "Арзамас - Дивеево - Саров", который создан в Нижегородской области в 2018 году при поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Кластер объединяет три старинных поселения на юге Нижегородской области.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Нижегородскую область 29 июля. 1 августа, в праздник обретения мощей преподобного Серафима Саровского, он возглавит торжества в Дивееве.