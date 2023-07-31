В ЦДМ на Лубянке представили новые уличные витрины

По словам гендиректора ЦДМ на Лубянке Светланы Фарниевой, концепция проекта объединяет все лучшее, что создавалось в русском фольклоре, литературе и мультипликации для детей

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Центральный детский магазин (ЦДМ) на Лубянке в Москве представил шесть новых уличных витрин, созданных по мотивам произведений детской литературы. В них посетители смогут увидеть интерактивные шоу со световыми и динамическими эффектами, сообщили ТАСС в пресс-службе магазина.

"На протяжении всей истории легендарные витрины магазина всегда считались городскими достопримечательностями. Нам было важно продолжить эти традиции и сохранить особую атмосферу волшебства. Каждая из новых витрин ЦДМ является настоящим произведением искусства. Концепция проекта объединяет все лучшее, что создавалось в русском фольклоре, литературе и мультипликации для детей. В оформлении мы впервые использовали уникальные материалы и технологии, которые позволяют оживить сказку и показать красочные шоу. Наши гости могут не только любоваться масштабными инсталляциями, но и слушать любимые произведения", - процитировали в пресс-службе слова генерального директора ЦДМ на Лубянке Светланы Фарниевой.

В пресс-службе рассказали, что особенностью витрин является их интерактивность - на стеклах размещены QR-коды, отсканировав которые можно послушать сказки в исполнении профессиональных дикторов. Над созданием витрин работали более 50 специалистов: дизайнеры, декораторы, скульпторы, инженеры и многие другие. Большинство деталей и декораций изготовлены вручную. В рамках проекта использованы уникальные технологии и механизмы, создающие световые эффекты и приводящие в движение героев.

Интерьеры новых витрин наполнены сказочными арт-объектами и персонажами. Самой большой витриной на Театральном проезде является "Красная Шапочка". На площади более 40 кв. м в деталях воссоздана сцена встречи Волка с девочкой в антураже домика из сказки. Наиболее масштабной скульптурной работой стала витрина "Конек-горбунок", которая объединяет шестиметрового кита и десятки миниатюрных персонажей высотой от 1 до 5 см. Одна из самых динамичных - "Сказка о царе Салтане", где синхронно запускаются четыре эффекта движения и подсветка композиции белокаменного города с белкой. Наиболее яркой из всех шести получилась витрина "Незнайка в Солнечном городе", в которой передана почти вся палитра красок. Самый сказочный эффект воплощен в "Царевне-лягушке", где двигаются курьи ножки у избы Бабы-Яги. Наиболее популярным персонажем для фото стал кот ученый в витрине "Руслан и Людмила".

Ежедневно с 10:00 до 22:00 каждые полчаса в витринах проходят интерактивные шоу. Начинаются перформансы с первой композиции "Красная Шапочка", где приходят в движение мышонок и кукушка. После этого "оживает" сказочное "Лукоморье" в витрине "Руслан и Людмила" - начинают светиться и двигаться солнце и месяц. Третье шоу приводит в движение избушку на курьих ножках из "Царевны-лягушки". Продолжает представление витрина "Сказка о царе Салтане", в которой белка грызет орешки. Далее зрители могут увидеть композицию с Незнайкой, где в движение приводятся машина и колесо обозрения. Завершается шоу-программа витриной "Конек-горбунок". В ней крутится мельница и подсвечиваются окна сельских домиков на спине у "Чудо-юдо Рыбы-кит". Представление в каждой витрине длится три минуты. Эффекты включаются последовательно от первой до шестой витрины, что дает возможность гостям рассмотреть в деталях каждую композицию.

В пресс-службе рассказали, что проект по обновлению 15 уличных витрин ЦДМ начался в 2022 году. К концу 2023 года работы будут полностью завершены - вдоль улиц Пушечная и Рождественка появятся еще девять новых витрин.

Тематические экскурсии в ЦДМ на Лубянке

В пресс-службе также рассказали, что в августе для гостей Центрального детского магазина проведут бесплатные тематические экскурсии "Ожившие сказки". Известные москвоведы представят новые уличные витрины ЦДМ и покажут его достопримечательности: резиденцию Бабы-Яги, красочные витражи по мотивам иллюстраций к сказкам художника Ивана Билибина, уникальные механические часы "Ракета" и другое.

В рамках экскурсий участники побывают на шоу молний в интерактивном музее науки "Иннопарк" и смотровой площадке ЦДМ. Часовые экскурсии предназначены для семейного посещения с детьми старше пяти лет. Они будут проходить в выходные дни. Участие в экскурсии возможно по предварительной регистрации.