Рыболовное судно "Пинро-2" арестовали за нарушение правил рыболовства в Баренцевом море

В отношении капитана судна ранее возбуждено административное дело о нарушении правил и требований, регламентирующих рыболовство.

МУРМАНСК, 31 июля. /ТАСС/. Пограничным управлением ФСБ России по западному арктическому району было доставлено в Мурманск и арестовано рыболовное судно "Пинро-2" за нарушение правил рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна, куда входит Баренцево море. В отношении судовладельца (ФГУП "Национальные рыбные ресурсы") применена мера обеспечения в виде залога за судно в размере более 9,2 млн рублей, сообщили пресс-службе погрануправления.

"Судно "Пинро-2" с рыбной продукцией (более 65 тонн) доставлено в порт Мурманск и арестовано в рамках административного расследования. В рамках производства по делу об административном правонарушении, в отношении судовладельца применена мера обеспечения в виде залога за судно в размере более 9,2 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в июне 2023 года пограничным управлением ФСБ России по западному арктическому району выявили нестандартное поведение в районах промысла судна "Пинро-2", владельцем которого является ФГУП "Национальные рыбные ресурсы". В ходе досмотра обнаружена установленная селективная решетка трала, не предусмотренная конструкцией и техдокументацией, что является нарушением правил рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна.

В отношении капитана судна возбуждено административное дело о нарушении правил и требований, регламентирующих рыболовство.