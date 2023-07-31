В Госдуму в сентябре внесут законопроект о статусе музеев в школах и вузах

Как отметила зампред думского комитета по развитию гражданского общества Ольга Занко, документ уже поддержали Минкультуры, Минпросвещения и Минобрнауки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Законопроект, который определит статус музеев в образовательных организациях, в том числе школах и вузах, планируется внести в Госдуму в сентябре. Об этом журналистам сообщила зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко ("Единая Россия") на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС.

Говоря о законопроектах, над которым сейчас ведется работа, Занко отметила "закон, который поможет в развитии музеев в образовательных и научных организациях - это школьные музеи, музеи в вузах". "Там основная проблема заключается в том, что само понятие "музей" в законе о музейном фонде России и в законе об образовании - они вообще не соотносятся друг с другом, из-за этого возникает очень много вопросов с финансированием, развитием, что можно делать, что нельзя, статус этих музеев и так далее", - сказала она.

Депутат отметила, что документ уже поддержали три ведомства - Министерство культуры, Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования РФ. "Мне кажется, музеи - это отличная площадка для патриотического воспитания молодежи, но главное, чтобы это было не просто пространство, куда один раз зашли, дай бог, за целый год, а чтобы там была жизнь, чтобы там было развитие, чтобы там были какие-то интересные проекты, направления. Вот об этом наш законопроект, мы его будем вносить в сентябре, он в принципе уже готов", - добавила она.

Занко также был задан вопрос о возможности структурирования информации о мерах поддержки участников специальной военной операции (СВО). Депутат отметила, что одна из идей, которая сейчас прорабатывается, - создание личного кабинета участника СВО на сайте "Госуслуги".

"Было бы здорово, если бы там, например, был личный кабинет участника СВО. И там бы уже в зависимости от того, от какого он региона и так далее, ему автоматом приходили бы все варианты помощи, чтобы он не сам искал, а, зайдя в личный кабинет "Госуслуг", смог все посмотреть. Мы сейчас прорабатываем эту инициативу, хотим обратиться в министерство цифрового развития с этой темой", - сказала она.