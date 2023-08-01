История тюменской нефти: экология

Нефть часто называют "черным золотом", гораздо реже - "кровью земли". Насколько бы осторожно ни работали нефтяники, своей деятельностью они преобразуют геосферу. Как повлияла на регион нефтедобыча и как помогают экологии сегодня

Среди рисков - аварии на нефтепроводах, "отказы", сжигание попутного газа в факелах, уходы промывочной жидкости, в результате чего в недра попадают минеральные и органические вещества, применяемые при приготовлении буровых растворов. Также эксперты отмечают, что в районах добычи нефти и газа в РФ в год происходит один неуправляемый выброс на тысячу скважин.

Это происходит во всем мире и является оборотной стороной экономического прогресса. Тюменская нефть - не исключение. Недропользователи пришли к пониманию, что экология и экономика должны идти рядом. Губернатор Александр Моор в интервью ТАСС на XI Тюменском нефтегазовом форуме (TNF) рассказал, что с нефтедобывающими компаниями ведется постоянная работа по уменьшению влияния их деятельности на природу. В целом, добавил он, в партнерстве с нефтяниками в регионе реализуются десятки проектов, в том числе и высокотехнологичных, список их с каждым годом расширяется.

Как все начиналось

Ключевую роль в развитии Западной Сибири сыграли геологи-первопроходцы нефтегазоносной провинции. Один из них, заслуженный геолог РФ, доктор геолого-минералогических наук, директор НТЦ "МНП "Геодата" Анатолий Брехунцов рассказал ТАСС, что в период активных геологоразведочных работ с начала 1960-х годов вопрос экологической безопасности остро не стоял.

"Разведочные скважины были достаточно редки, они не могли в такой мере, как добыча, серьезно влиять на экологию. Когда добыча выросла до 300 миллионов тонн нефти в год и более и на ограниченной территории появилось более тысячи скважин, тогда уже возникли проблемы. При этом последнее время вопросам экологии уделяют намного больше внимания, в том числе благодаря тому, что общество к этому созревает", - отмечает он.

Один из создателей нефтегазового комплекса в Западной Сибири, президент Союза нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль считает, что на заре нефтегазового бума в Западной Сибири многое недоработали, надо постепенно возвращать природе накопленные долги.

"В 60-е годы, когда все начиналось, мало обращалось внимания на проблемы местного населения в связи с открытием и освоением месторождений. Экологические вопросы вообще не стояли во главе угла в таком масштабе, как они стоят сегодня. Было много ошибок, бесхозяйственности. Тот же лес даже не вырубали, а отодвигали и сваливали в кучу, чтобы очистить площадку под буровую", - рассказал он в интервью ТАСС.

Многие следы активного освоения того времени, продолжает Шмаль, остались до сих пор, потому что Север, особенно тундра - это ранимая природа.

"Если пройдет гусеничная техника, то для восстановления поверхностного слоя требуется 50, а то и 70 лет. А может и больше, я не знаю, есть ли на этот счет подробные научные исследования, прошло мало времени. Лес рубили и тут же использовали для строительства времянок, лежневок - без них никуда по-другому не пройти. Часто порубочные остатки там и оставались. И резину от техники никто не вывозил, дорого. До сих пор остается многое, связанное с нанесенным тогда экологическим ущербом", - рассказывает он, добавляя, что для строителей нефтегазовых объектов, особенно трассовиков, единственным доступным временем активной деятельности была зима, когда по зимникам можно было преодолеть болота, озера, реки.

Но, уточняет Генадий Шмаль, все познается в сравнении: "С одной стороны, ущерб, а с другой - колоссальный эффект, который дал западносибирский комплекс экономике страны, его вообще ни с чем сравнить нельзя. Если бы не было западносибирского комплекса, я убежден, не было бы сегодня Российской Федерации в ее нынешнем виде. Сказать, что мы полностью все восстановили, конечно, нельзя. И замазученность была, и разливы нефти, тогда об этом даже не думали. Искали пути решения, но, конечно, такого внимания к экологии, как сейчас, не было".

Уже тогда первопроходцы присматривались к зарубежному опыту, но внедрять его у государства не было возможности, времени и средств.

"У тех же канадцев условия близкие к нашим, к тюменским. Была у них программа „Дороги к ресурсам“. И мы хотели бы дороги к ресурсам делать, но не получалось этого, потому что нефть требовалась раньше, чем будет построена дорога. Была масса проблем, стояли огромные, более важные тогда задачи - и с продовольствием, и с людьми", - рассказал специалист.

Баланс приоритетов

Со-лауреат Нобелевской премии 2007 года, главный научный сотрудник, директор НИЦ "Надежность и ресурс больших систем и машин" Уральского отделения РАН, заслуженный деятель науки РФ, профессор Сергей Тимашев в докладе на Всероссийской научно-практической конференции "Развитие Арктики и приполярных регионов" в Екатеринбурге рассказал, что Россия обладает до 52% всех обнаруженных в Арктике ресурсов нефти и газа.

"При этом темпы освоения природных ресурсов начинают опережать темпы изучения этого края. <…> Создание новых и эксплуатация существующих критических инфраструктур необходимо адаптировать к грядущим изменениям. Здесь требуются высочайшие стандарты эксплуатации региона", - отметил эксперт.

В интервью ТАСС модератор главного пленарного совещания IX Тюменского нефтегазового форума (TNF), старший директор Центра развития энергетики BCG Раад Алкадири рассказал, что проблемы нефтегазовой отрасли по-прежнему лежат в социальной и экологической сфере.

Старший директор Центра развития энергетики BCG Раад Алкадири © Иван Новиков/ ТАСС

"Все региона мира и все правительства, и в России в том числе, сталкиваются примерно с одинаковыми вызовами. Есть деликатный баланс между обязательствами государств и региональных правительств в обеспечении населения энергией, и теми вызовами, которые эти потребности создают. Нефтегазовые регионы - это, по сути, кровь экономики любой страны. Основной вызов для стран и регионов - сохранить в переходную эпоху ценность тех ресурсов, которыми наделила нас Земля, и обеспечить, чтобы в течение 20 лет посредством экономики, политики и технологий ваши запасы ресурсов были так же ценны, как сейчас", - объяснил он.

Между тем Раад Алкадири уточнил, что это не настолько сложный вызов, как это иногда представляют СМИ: "Выдерните нефтегазовую отрасль из любой экономики - эта экономика перестанет функционировать. Правительства должны создать такую среду, в которой политика будет понимать роль нефтегазовой отрасли в экономике и в то же время помогать ей справляться с экологическими вызовами. Глобально это означает, что ни одна страна не должна оказаться в бедности в связи с тем, что угроза экологии может заставить отказаться от нефтегазовой отрасли".

Важнее нефти

Нефтегазовый комплекс Тюмени. Промышленный дым над одним из районов Тюмени © Сапожков Иван/ ТАСС

Очистка почвы от нефтепродуктов - сложная проблема, требующая высоких затрат, отмечают авторы издания "Атлас нефти. Очерки о нефтегазовой истории России". При обезвреживании загрязненных грунтов полностью выделить нефтепродукты не удается. Наиболее распространенный метод - сжигание, наиболее эффективный - биотехнологии, основанные на окислении нефтепродуктов микроорганизмами. В результате происходят расщепление углеводородов, их минерализация и последующая гумификация. Территории, пострадавшие от "отказов", очищаются и засеиваются травой.

В числе одних из крупнейших в отрасли эксперты называют предприятие "РН-Няганьнефтегаз", входящее в нефтяную компанию "Роснефть". Системное решение важных экологических вопросов в АО "РН-Няганьнефтегаз" началось в 2000 году, когда были впервые проведены инвентаризация загрязненных участков и фоновое обследование окружающей среды. В 2020 году компания инвестировала в выполнение природоохранных и природовосстановительных мероприятий более 1,7 миллиарда рублей. Средства были направлены на реализацию инвестиционной газовой программы, программы повышения надежности трубопроводов, рекультивацию земель и повышение эффективности утилизации промышленных отходов, рассказывают авторы "Атласа". Буровые отходы утилизируются с применением современных технологий, прошедших государственную экологическую экспертизу. Получаемая в процессе утилизации промышленных нефтесодержащих отходов вторичная продукция вновь вовлекается в технологический процесс.

Эпоха бурного освоения Самотлорского месторождения оставила не только мощный топливно-энергетический комплекс, но и ряд экологических проблем на территории. "Сегодня "Самотлорнефтегаз" возвращает природе должное, восстанавливая нанесенный предшественниками ущерб", - рассказывают авторы книги "Время новых свершений".

Площадь замазученных территорий год от года сокращается. На лицензионных участках активно ведутся комплексные природовосстановительные работы: замена нефтепроводов, утилизация нефтешлама, очистка и рекультивация доставшихся в наследство замазученных земель. В 2006 году были проведены масштабные исследовательские работы по выявлению возможных путей повышения эффективности рекультивации нефтезагрязненных почв. Начиная с 2013 года рекультивация "исторического наследия" идет в круглогодичном режиме. Эту практику применяют многие предприятия НК "Роснефть", но впервые в России ее опробовали и внедрили на Самотлоре.

"Использование инновационных технологий выводит защиту окружающей среды на новый уровень. Пример такого подхода - комплекс по закачке отходов бурения в пласт с производительностью более 140 тысяч кубометров бурового шлама в год. Это одна из наиболее экологически чистых мировых практик", - отмечают авторы "Времени новых свершений".

На Самотлорском месторождении в рамках программы по восстановлению участков "исторического наследия" также прошло тестирование "Аэрощупа" - устройства для оценки состояния водоемов. Этот комплекс разработан учеными Биологического института Томского государственного университета, партнером выступил "Самотлорнефтегаз". Проект вошел в тройку лучших природоохранных инноваций Русского географического общества за 2018 год.

В альянсе ученых и промышленников реализуется множество природоохранных проектов и акций. Так, в рамках TNF в сентябре 2022 года Тюменский государственный университет и "Сибур" посадили деревья для будущего масштабного лесоклиматического проекта. Аллею создали на карбоновом полигоне вуза - первом в России, он был открыт в августе 2021 года. Полигон будут использовать для изучения оборота парниковых газов. Представители организаций высадили саженцы триплоидной осины. Исследователи отмечают, что этот вид быстрее растет, стремительно набирает фитомассу и интенсивно поглощает углекислый газ. Эти качества позволят ему стать важной частью будущих карбоновых ферм, создание которых запланировано на территории Тюменской области.

Экологически ориентированный регион

В своем поздравлении ко Дню эколога в июне 2023 года губернатор Александр Моор отметил, что жители Тюменской области стремятся к защите природы, край занимает высокие позиции в "зеленых рейтингах".

"С каждым годом наш регион расширяет масштаб экологических мероприятий. Тюменцы становятся более заинтересованными в экодвижениях по защите окружающей среды. Число организаций и волонтеров, принимающих участие в различных экологических акциях, ежегодно растет, в том числе благодаря нацпроекту „Экология“. Регион является одним из лидеров во многих рейтингах, оценивающих заботу о природе. Так, Тюменская область вошла в топ-10 в „Зеленом рейтинге“ и „БумБатл“, тюменцы вошли в топ-3 по количеству высаженных деревьев в рамках акции „Сохраним лес “", - добавил губернатор.