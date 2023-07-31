В Москве в парке "Коломенское" пройдет крупнейший IT-фестиваль для всей семьи

Программа мероприятия включает воркшопы, лекции и мастер-классы, интерактивные площадки, более 15 интерактивных зон для взрослых и детей

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Семейный фестиваль "IT-пикник" для работников российской IT-индустрии, а также членов их семей пройдет 2 сентября в московском музее-заповеднике "Коломенское", ожидается более 30 тыс. участников. Об этом говорится в сообщении Тинькофф банка, являющегося одним из организаторов фестиваля.

"IT-пикник", крупнейший однодневный семейный фестиваль, состоится 2 сентября в музее-заповеднике "Коломенское". "IT-пикник" объединит крупнейшие IT-компании России, ожидается участие свыше 30 тыс. человек - IT-специалистов разных направлений, от IT-инженеров до продакт-менеджеров, а также их друзей и членов семей", - сообщил банк.

Организаторами "IT-пикника" вместе с Тинькофф банком станут также конференция для IT-специалистов CodeFest и организатор музыкальных фестивалей "Мельница", говорится в сообщении.

Отмечается, что программа "IT-пикника" построена вокруг интересов IT-специалистов и при этом включает мероприятия для взрослых и детей: воркшопы на тему технологий и науки, лекции и мастер-классы от ведущих экспертов, интерактивные площадки от крупнейших IT-компаний России, более 15 интерактивных зон для взрослых и детей разного возраста.

Запланирована также музыкальная программа с участием известных артистов.

"В течение всего дня на музыкальной сцене "IT-пикника" выступят Therr Maitz, The Hatters, Zototo, Антоха МС и Сироткин. Одним из главных сюрпризов для гостей "IT-пикника" станет выступление секретного музыкального хэдлайнера, имя которого объявят накануне мероприятия", - говорится в сообщении.