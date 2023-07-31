В США уровень доверия граждан к армии достиг самого низкого показателя за последние 26 лет

Согласно опросу Gallup, только 60% респондентов выразили "большое" или "довольно большое" доверие

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Уровень доверия американцев к армии США упал до самого низкого уровня с 1997 года, когда был зафиксирован один из худших показателей за всю историю страны. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты исследования социологической службы Gallup.

Согласно опросу, который проводился в период с 1 по 22 июня, только 60% респондентов выразили "большое" или "довольно большое" доверие к армии США. Цифры начали снижаться с 2009 года и с тех пор упали на 22%.

Как отмечают аналитики Gallup, самый низкий уровень доверия был в 1981 году, когда только 50% опрошенных выразили доверие к армии США.

Ранее Gallup опубликовал результаты другого исследования, согласно которому США и Великобритания заняли самые низкие места среди стран G7 по уровню доверия граждан к их правительствам в 2022 году.