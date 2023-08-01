В Приморье объявили штормовое предупреждение

На регион надвигаются сильные дожди

ВЛАДИВОСТОК, 1 августа. /ТАСС/. Синоптики предупредили жителей Приморья о резком ухудшении погоды в период с 2 по 4 августа. Ожидаются дожди, в некоторых районах края - сильные, сообщается на сайте Примгидромета.

"Дожди будут сопровождаться грозами, в отдельных районах с усилением ветра до 15-20 м/с. Общее количество прогнозируемых осадков за указанный период может составить от 30 до 100 мм", - говорится в сообщении.

В связи с осадками ожидаются и выходы рек из берегов. К наиболее паводкоопасным районам отнесли Чугуевский, Анучинский, Яковлевский, Кировский, Красноармейский, Дальнереченский, Михайловский, Уссурийский, Ольгинский и Кавалеровский.